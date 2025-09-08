'Bonica del tó', el nuevo concurso de belleza de CMMedia que busca a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha Media (CMM) ha aprovechado el comienzo de la Feria de Albacete para presentar una de las principales novedades por las que apostarán esta temporada: el estreno de 'Bonica del tó', un concurso de belleza en el que buscarán a la oveja más bonita de la región.

Su presentadora, Julia Rubio, ha explicado que el objetivo principal es poner en valor las razas autóctonas de la comunidad: la manchega, la talaverana y la alcarreña y que guardan cualidades únicas para producir algunos de los grandes productos de la gastronomía castellanomanchega, como el queso o el cordero.

"El objetivo de este talent es apoyar al sector ganadero, apoyar a la oveja de Castilla-La Mancha. Una oveja tiene todo lo bonico que tiene la región", ha asegurado Rubio durante la presentación.

CMM ha animado en una nota de prensa a los ganaderos de la región a que participen en este concurso con sus mejores ejemplares ovinos.

La primera fase comenzará este martes 9 de septiembre a las 12.00 horas. A partir de ese momento, todos los interesados podrán leer las bases del concurso en la web de CMM y enviar fotos o un vídeo de presentación de no más de 5 minutos con sus candidatas, indicando su nombre artístico y mostrando el entorno, la familia, el lugar de origen. Todos estos serán detalles que se tendrán en cuenta a la hora de la selección.

Las candidaturas podrán enviarse por correo electrónico a bonicadelto@cmmedia.es a través de un enlace de descarga o al número de Whatsapp 652 361 045 hasta el 23 de septiembre a las 12.00 horas.

Será entonces cuando los usuarios, a través de la página web de CMM, como de las redes sociales, podrán elegir a sus 8 candidatas. Las elegidas se convertirán en concursantes, a las que se irán conociendo a lo largo del programa hasta elegir a la mejor por votación popular.

Acto en la Feria de Albacete

La presentación se ha incluido dentro del programa de actividades de la carpa de CMM en la Feria de Albacete y se ha emitido en directo por CMMPlay. Julia Rubio y la periodista Amparo de Aguilar, conductora del espacio 'Amparanimals', han sido las encargadas de conducir el acto.

Con este formato, el ente pretende, además de potenciar y visibilizar uno de los sectores más importantes de la región, tanto a nivel económico como social, "dar una visión moderna y actual del sector y cómo este se ha ido adaptando a los nuevos tiempos gracias al relevo generacional".

'Bonica del tó' llevará al espectador no solo a conocer a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha, sino a todos los que son esenciales para la existencia del sector y que también tienen su reflejo en la cultura y tradiciones castellanomanchegas.