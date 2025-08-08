Camela suspende su concierto en un pueblo de Toledo por un inconveniente de última hora

El mítico grupo Camela se ha visto obligado a cancelar el concierto previsto para este sábado en el municipio toledano de Quintanar de la Orden. El motivo es el estado de salud del cantante Dioni.

Tal y como ha confirmado en sus redes sociales, está sufriendo un episodio de "faringitis aguda" que no le permite cantar y por el que necesita guardar reposo. Una enfermedad que ha llevado al grupo a cancelar algunos conciertos más en otros municipios españoles en los últimos días.

"Tras más de 30 años sin una suspensión por enfermedad, nos ha tocado. Espero que lo entendáis y que tengáis claro que nada en el mundo me gusta más que subirme a un escenario. Aunque me duela, para poder continuar con la gira tengo que parar y recuperarme. Siento la molestia y agradezco el cariño. Os prometo volver más fuerte que nunca", ha expresado.

Entradas reembolsadas

La organización del evento y el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden han anunciado que "las entradas adquiridas serán reembolsadas en los próximos días".

"Enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación de Dioni. Pedimos disculpas por las molestias que la cancelación pueda ocasionar", han afirmado.