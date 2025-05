El polémico cura de Valdepeñas abronca a sus feligreses en plena misa: "Os ponéis de un repelente..."

Emilio Monte, el polémico párroco de Valdepeñas (Ciudad Real), ha vuelto a protagonizar un vídeo viral en las redes sociales regañando a sus feligreses. Esta vez les ha recriminado la falta de comunicación: "Muchas veces os ponéis de un repelente... ¿Me has dicho cómo te llamas en 15 años? Porque hay algunos que no me habéis dicho todavía ni cómo os llamáis", lamenta en la grabación difundida en las redes sociales por Sebas Maspons, colaborador de La Sexta.

En esta línea, el sacerdote valdepeñero continúa afirmando: "Si muchos de vosotros sois gatos. En cuanto te intentas acercar, salís corriendo. No os dejáis cuidar, pero peor para vosotros...".

En otro fragmento del mismo discurso, el cura confiesa que tal y como "me lo enseñaron en los pueblos donde estuve antes, el Día del Buen Pastor le regalaban al cura rosquillas, gallinas y conejos". A lo que añade, "menos mal que no me habéis traído ninguno, porque no sabría desollar un conejo".

Monte ha sido objeto de muchas polémicas, una de las más conocidas fue cuando en el año 2020 se enfadó con los fieles de su parroquia porque no le preguntaron cuánto había costado una reforma ni cuánto faltaba por pagar: "Que yo me calle no significa que sea tonto. Sé quién da y quién no da", les advirtió.