Seis meses de cárcel para una mujer que amenazó a una enfermera en un pueblo de Toledo: "Te voy a matar"

Seis meses de prisión y una orden de alejamiento de 18 meses han sido interpuestas contra una mujer que amenazó de muerte a una enfermera del centro de salud de Villacañas (Toledo), según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El Juzgado de lo Penal nº1 de Toledo ha condenado a la agresora por un delito de amenazas tras los hechos acontecidos el 22 de abril de 2024. Durante la madrugada del citado día, una mujer llamó al centro de salud de Villacañas solicitando ayuda médica ante un corte que había sufrido su nieta; sin embargo, la respuesta del personal fue que si la menor podía andar debían acudir presencialmente al centro o solicitar una ambulancia.

A los pocos minutos, sobre las 2:00 horas, volvió a llamar haciéndose pasar por la madre de la menor afirmando que "como le pase algo a mi hija te mato, voy a ir para allá y te voy a matar, te voy a denunciar".

Una hora más tarde, la agresora acudió junto a otras dos personas al centro de salud donde insultó a los enfermeros llamándolos "sinvergüenzas". La enfermera, llena de temor, se escondió detrás de la mampara de acceso y avisó al 112. Agentes de la Policía Local se personaron en el lugar e intentaron tranquilizar a la mujer que alegaba que ya habían llevado a la menor al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan en un coche particular.

Tras lo ocurrido, publicó unas declaraciones en la red social Facebook tales como "le dije que era una sinvergüenza y llamó a los peces gordos, pero si se descuida le cojo del cuello; pues sí, es para matarlos, no si le faltó poco; pues sí, le dije poco, pero se libró porque me dijeron que me fuese, los peces gordos, si no la saco por la ventanilla y le retuerzo el cuello".

Por todo ello, el dictamen judicial sostiene que la acusada llevó a cabo "una conducta intimidatoria que devino en un delito de amenazas" por una situación de tensión y nerviosismo que generó miedo e intranquilidad en la víctima. Además de los seis meses de prisión, la acusada no podrá aproximarse a menos de 300 metros de la enfermera por un periodo de un año y seis meses.