Juan Pablo Ordúñez (Talavera de la Reina, 1956), más conocido como "El Pirata", o "Piri" para los amigos, es un tipo normal al que le gusta el rock y desayunar un Cola-Cao con un pincho de tortilla cada mañana. Lo debe hacer temprano porque desde hace 11 años, de lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 horas, presentar el morning show radiofónico 'El Pirata y su banda'. Un espacio que hace las delicias de los amantes de la música y, como no, de los apasionados de la radio.

Su inconfundible voz, de esas que se te clavan en las entrañas, se ha convertido en una capa melódica más de la banda sonora que acompaña a los miles de españoles que cada día sintonizan Rock FM de camino al trabajo, la universidad o el colegio. Fue, precisamente, en medio de una grabación en directo de su programa en octubre del pasado año cuando sufrió un infarto. Más pronto que tarde, mes y medio después, ya estaba dirigiendo 'su banda'.

No cree en los tópicos alrededor de "lo rockero", probablemente porque él mismo no se ajusta a muchos de ellos. "Cada uno funciona como quiere", ha manifestado en más de una ocasión. Ensalza a ese tipo de gente que no se vende y sobre todo a aquella que hace lo que le apetece. Como él, cada vez que se pone delante de un micrófono u ofrece una entrevista veraniega como esta a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL DE CLM.

Pregunta. ¿Cuál ha sido el verano de su vida?

Respuesta. Posiblemente el de 1970. Cuando me liberé de un montón de carga personal, había pasado por unas operaciones quirúrgicas tras un año y medio horrible de dolores y escayolas. Ese año superé todo aquello y además descubrí el Rock And Roll.

P.¿Y cuál es el verano soñado que está por llegar?

R. Yo soy de miras muy cercanas, muy a corto plazo y lo voy consiguiendo poco a poco. Este verano lo que pretendo es descansar para coger fuerzas para irme a un festival en California a principios de octubre y en eso estoy.

P.¿A quién vas a ver allí?

R. ACDC, Judas Priest, Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden y Tool.

P. ¿Es un viaje de ocio o de trabajo?

R. Hombre, el Rock and Roll siempre tiene fiesta (risas). Un festival de esas características está claro que tiene su ocio, pero realmente vamos a cubrirlo para Rock FM.

P. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más detesta del verano?

R. Yo creo que el verano acarrea, va implícito una dosis de libertad grande. En cuanto a todo: horarios, manera de cambiar de vida, a llevar menos ropa. Y eso es lo que más me gusta. El verano conlleva para mí una especie de liberación. Y lo que menos me gusta es como se pega el calor al asfalto madrileño.

P. ¿Cuál es la bebida que más disfruta en este tiempo? Agua, cerveza, tinto de verano, refresco, un cóctel preferido…

R. Yo bebo cerveza comiendo, vino tinto cenando y cuando me tomo una copa, Jack Daniels con Coca-Cola, sea febrero o agosto.

P. ¿Gazpacho o salmorejo? ¿Casero o de bote?

R. Gazpacho siempre y casero siempre.

P. ¿Qué fruta veraniega no falta en su nevera?

R. Sandía y más avanzada la temporada, higos.

P. ¿Y si solo pudiese elegir un helado cuál sería? ¿De qué sabor?

R. De chocolate.

P. Un consejo para soportar las noches toledanas de calor…

R. Cada uno se busca la vida como puede. Yo lo que trato cuando no se soporta el calor es darme un baño a medianoche. Nadar es uno de mis vicios favoritos y puedo nadar a cualquier hora del día.

P. ¿Con pijama o sin pijama?

R. ¡En pelota picada! (risas).

P. No me diga…

R. ¡Vamos! Pero en verano y en invierno. ¡En pelota picada! Algún día se me olvida un calcetín, pero porque estoy muy cansado. Pero nada más (risas).

P. ¿Con aire acondicionado, con ventilador o con la ventana abierta?

R. Yo duermo con la ventana abierta incluso en invierno y en verano, por su puesto. Y si tengo que tirar de aire, tiro.

P. ¿El calor quita las ganas o sube la temperatura corporal?

R. Hay veces, como decimos en esta tierra, te deja ‘derrengao’ (risas).

P. ¿Ha experimentado lo que es vivir un amor de verano?

R. Claro, como todo el mundo. Bueno, te deja un poquito tocado cuando se termina. Llega el otoño y las lluvias y se monta una pelota si tienes ese tipo de problema que no mola mucho.

P. Y si tuviese que irse de vacaciones con un famoso o un personaje histórico. ¿A quién elegiría?

R. A personaje famoso, a ninguno (risas). Y personajes históricos, buf… Ahí me pillas… Con Viriato, el liberador portugués.

P. ¿Dónde va a veranear o ha veraneado este año?

R. Quiero pasar el 90% del verano muy cerca de Talavera de la Reina, en Cazalegas.

P. ¿Hotel, apartamento turístico o residencia familiar?

R. Fundamentalmente hotel. Por mi trabajo y por mi manera de ser fundamentalmente hotel, pero si vas con la familia una casa para todos está bien.

P. Una manía a la hora de hacer la maleta…

R. Emparanoiarme de que no se me olvide nada.

P. ¿Hay algún imprescindible que tengas que llevar en ella?

R. No necesariamente. Lo de salir del paso. Un vaquero limpio, camisetas de grupos ‘a gogó’ [sin límite, a discreción] y una chupa por si viene una noche fría.

P. ¿Disfruta más la playa o de la piscina?

R. Para mí la playa es muy incómoda. Entrar y salir del agua para mí es incomodísimo. Soy más de piscina. Y el ambiente playero veraniego tampoco me gusta, con lo cual prefiero la tranquilidad del hogar y la piscina.

P. ¿Slip o bañador?

R. Bañador.

P. ¿Alguna vez ha practicado el nudismo?

R. Creo que en público no. Pero vamos, porque no se haya dado la ocasión, no por otra circunstancia.

P. ¿Estando de vacaciones perdona la siesta?

R. ¡Nunca! Ni de vacaciones ni currando. ¡La siesta no se perdona nunca!

P. ¿De cuánto tiempo?

R. Depende de las circunstancias. Yo, en mi caso, mínimo una hora, con alguna excepción… Hay veces que tres horitas de siesta, sin problemas. ¡A la siesta hay que ir con ilusión! (risas).

P. ¿Uno se despierta con la misma ilusión con la que se durmió?

R. Bueno, no porque la ilusión ya está cumplida (risas).

P. Durante las vacaciones, ¿teléfono apagado o encendido?

R. No, yo además de novia, tengo dos hijos, tres nietos y le tengo siempre encendido. Aparte de que, en las vacaciones, aunque todos tendemos a desconectar del todo, lo cierto es que yo en mi caso nunca lo consigo. Eso sí, hecho muchos valones fuera pero no lo apago.

P. ¿Se queda el portátil en casa o se lo lleva a cuestas?

R. No me gustan los portátiles. Ahora mismo tengo que hacer un viaje a Bilbao. Trataré de que en el hotel al que voy me dejen utilizar un ordenador. No me gusta utilizar los portátiles. Ni por lo que pesan, ni por lo que significan, ni por lo que atan.

P. ¿Nos recomienda una canción y un libro para este verano?

R. La biografía de Brian Jhonson, el cantante de ACDC, que se digiere muy bien y es divertida. Y una canción: Killed by death, de Motörhead.

