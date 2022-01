Nace el cuarto hijo de la pareja de atletas toledanos Vanessa Veiga y Julio Rey

La atleta toledana Vanessa Veiga dio a luz en la madrugada del pasado domingo a una preciosa niña a la que le han puesto el nombre de Alejandra. Es el cuarto hijo (tres niñas y un niño) del matrimonio formado por Vanessa y el también atleta Julio Rey.

Vanessa, muy activa en la redes sociales, ha publicado una simpática imagen de su embarazo con una meta pintada en la barriga y un emotivo texto en el que afirma que "siempre se llega a la `Meta´; cuando nacemos, cuando corremos, cuando morimos... Toda `Meta¨trae consigo un comienzo".

"Esta madrugada nos tocó recorrer los metros finales de nuestra peculiar carrera de ultrafondo; la hemos disfrutado y sufrido a partes iguales, el dolor de las contracciones era eclipsado por el deseo de abrazar a Alejandra", dice Veiga en su cuenta de Facebook. "Cada empujón ha sido un paso adelante a la felicidad en su versión más completa. ¡Ya somos seis! Que bonito camino y cuanto lo hemos disfrutado. Ahora toca empezar de cero, nueva vida, nuevas metas y nuevos objetivos", añade la corredora.

"Mucho amor por dar, también por recibirlo y sobre todo fuerza, muchas ganas de avanzar, de superarnos, de unión. Porque la clave de la felicidad de los Rey-Veiga es la unión, la complicidad que tenemos entre nosotros", escribe. Y como nunca olvida a los que se fueron: "Hoy quiero mirar al cielo y encontrar en el infinito la alegría de los que ya no están pero que no nos abandonan ni olvidamos nunca. Lo he dicho muchas veces, igual que amamos a un bebé antes de verle, el amor por los que se ha tenido que marchar tampoco desvanece".

Así define a la recién nacida: "Alejandra es luz, es aire, barro, esfuerzo, esencia… Alejandra está protegida por muchos ángeles a los que admirará y querrá a través de nuestras palabras, anécdotas o gestos". Y concluye con un cariñoso mensaje al padre de Julio Rey, ya fallecido: "Vacía, exhausta y tremendamente feliz con mi pequeña en brazos… cierro los ojos y mando un beso al cielo, `¡Julio, mira que pies más grandes tiene!´ `Que orgulloso estarás de tus nietos´".

La pareja ha recibido decenas de felicitaciones a través de las redes sociales.

