La segunda fase de Alamillos del Tránsito, en Toledo, sumará diez viviendas para jóvenes y 70 plazas de aparcamiento

La segunda fase de la rehabilitación del edificio de Alamillos del Tránsito, en el casco histórico de Toledo, tendrá un presupuesto de 1,08 millones de euros y permitirá crear diez viviendas colaborativas para jóvenes, 70 plazas de aparcamiento para residentes y una plaza pública.

Esta segunda fase se presentará este jueves en el Ayuntamiento de Toledo en forma de Plan Especial de Reforma Interior (PERI), según han explicado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, durante una visita a la zona para conocer el desarrollo de la intervención.

La actuación contempla la construcción de diez viviendas en régimen de cohousing, un aparcamiento con 70 plazas para residentes y una plaza pública conectada con la plaza del Conde mediante un cobertizo.

Con estas nuevas viviendas, el proyecto alcanzará las 28 destinadas a jóvenes, tras las 18 contempladas en la primera fase de rehabilitación del inmueble.

Diez viviendas más

El presupuesto de esta segunda intervención asciende a 1.085.000 euros, que serán aportados por la Diputación provincial en colaboración con el Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Cedillo ha avanzado que la institución que preside trabaja para que las diez nuevas viviendas puedan incorporarse en 2027, hasta completar las 28 previstas en el proyecto.

Edificio Alamillos del Tránsito. Ayuntamiento Toledo

Por su parte, Velázquez ha recordado que el edificio llevaba 61 años abandonado desde el cierre de las antiguas escuelas de Alamillos del Tránsito. Asimismo, ha destacado la importancia de recuperar este espacio situado en plena Judería, frente al Palacio de Fuensalida y junto a la iglesia de Santo Tomé, uno de los monumentos más visitados de Toledo, donde se exhibe 'El entierro del señor de Orgaz', obra de El Greco.

Antiguo edificio de RNE

La rehabilitación forma parte de la iniciativa 'Toledo Emerge', que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Estado.

Durante la visita, Velázquez también se ha referido a la transformación del antiguo edificio de Radio Nacional de España (RNE), situado en el casco histórico de Toledo. A preguntas de los periodistas, el alcalde ha explicado que el proyecto se encuentra en fase de redacción y ha adelantado que el inmueble albergará siete viviendas para jóvenes.