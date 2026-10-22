Mocejón (Toledo) retrocede 137 años en su historia este fin de semana: los vecinos revivirán la sociedad del siglo XIX

La localidad toledana de Mocejón regresa este fin de semana 137 años atrás en el tiempo para rememorar uno de los momentos clave de su historia: la concesión del título de villa, que le fue otorgado el 30 de abril de 1889 bajo el mandato de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Los días 24 y 25 de octubre, el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación de Toledo impulsarán la primera edición de esta recreación histórica dentro de la semana cultural del municipio para acercar la historia local a las nuevas generaciones.

Esa recreación contempla un recorrido teatralizado y vivo por las calles de Mocejón. Lugares emblemáticos como la Fuente, la ermita de la Vera Cruz, la iglesia parroquial de San Esteban y la plaza principal acogerán distintas escenas donde el público acompañará a los personajes a pie.

Cartel del evento. Diputación de Toledo

A lo largo del itinerario, las escenas combinarán datos históricos con toques de humor y mostrarán el impacto de las epidemias en la sociedad y cómo vivían los mocejoneros/as a finales del siglo XIX. El broche final del espectáculo será la escenificación de la llegada de la reina regente María Cristina junto al joven Alfonso XIII.

Esta primera edición destaca por la implicación directa de los vecinos, quienes darán vida a los personajes. En los meses previos; niños, jóvenes y adultos han preparado la obra teatral para encarnar a maestros, comerciantes, autoridades municipales, sacerdotes, escolares y pregoneros.

La creación y puesta en escena correrá a cargo de la compañía de teatro. La función contará con dos únicos pases durante el fin de semana: el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas y el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas. Para poder asistir será imprescindible inscribirse de forma previa en la Biblioteca Municipal de Mocejón.