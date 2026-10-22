El Ayuntamiento de Villatobas considera "irrisoria" la partida de la Junta para el nuevo colegio: "Apenas costea el 15 %"

El Ayuntamiento de Villatobas (Toledo) ha mostrado su "profunda decepción, malestar y disconformidad" con la partida de 450.000 euros que contempla el proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año destinada a la construcción del nuevo CEIP Sagrado Corazón de Jesús del municipio.

Para el Consistorio, la cantidad prevista es "absolutamente irrisoria e impropia", ya que apenas costea el 15 % de la ejecución y finalización de una infraestructura "urgente e imprescindible".

Asimismo, ha recordado que la Junta estimó en 2022 que la construcción de la segunda fase tendría un presupuesto de referencia de aproximadamente tres millones de euros.

Por ello, la partida que aparece en el proyecto de cuentas "es difícil de justificar ante una reivindicación tan necesaria como la construcción del nuevo colegio y evidencia el nulo interés del Gobierno autonómico ante las necesidades educativas de Villatobas".

Petición a las Cortes

El equipo de Gobierno ha indicado que en el último pleno se aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba expresamente al Gobierno regional a consignar en los presupuestos una dotación económica suficiente y acorde con el coste real de la actuación.

Por ello, desde el Gobierno municipal han puesto en duda que exista voluntad por parte de la Junta de construir el nuevo colegio.

"El Ayuntamiento notificará dicho acuerdo plenario a los grupos parlamentarios representados en las Cortes, para que presenten enmiendas con el objetivo de incrementar la partida prevista y adecuarla al coste real de la infraestructura", han expresado.

Asimismo, han asegurado que continuarán realizando las gestiones institucionales necesarias ante el gobierno autonómico para reclamar una solución definitiva.

"El estado obsoleto del colegio existente, la falta de espacios y servicios adecuados y el notable aumento de la población infantil del municipio hacen imprescindible una respuesta urgente, firme y definitiva", han sentenciado.