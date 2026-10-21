Toledo reúne a expertos internacionales para estudiar el legado medieval de su Catedral y los retos de su conservación

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Catedral Primada de Toledo reúnen desde este miércoles a especialistas internacionales en el congreso 'Metro e mesura de todas', un encuentro que analiza la etapa medieval del templo gótico desde perspectivas como la historia, el arte, la liturgia, la música y la gestión patrimonial.

La iniciativa, que se prolongará hasta el viernes 23 de octubre, cuenta con la participación de investigadores de universidades españolas y extranjeras, entre ellas las de Barcelona, Santiago de Compostela, Zaragoza, Sevilla y León, así como centros académicos de Londres y Roma.

La profesora de Historia Medieval de la Facultad de Humanidades de Toledo y codirectora del congreso, María José Lop Otín, ha explicado este miércoles que el objetivo es abordar la Catedral desde una mirada multidisciplinar, combinando diferentes ámbitos de investigación para profundizar en su historia y en el legado que conserva.

Congreso Internacional VIII Centenario de la Catedral de Toledo. Ángela Pulido Díaz

La jornada inaugural ha comenzado este miércoles con ponencias de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la UCLM. Las intervenciones están centradas en la historia del templo, el cabildo catedralicio entre los siglos XIII y XV, la liturgia y los objetos rituales de la época.

Edificios históricos

El programa continuará el jueves con una sesión dedicada a la historia del arte, la arquitectura y otras artes decorativas, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre las distintas dimensiones de la Catedral durante el periodo medieval.

El encuentro concluirá el viernes 23 de octubre con la mesa redonda 'Gestión patrimonial de la catedral en el siglo XXI', en la que participarán representantes de la Catedral y de su archivo, junto a especialistas en arqueología y patrimonio.

Esta última sesión abordará las dificultades y necesidades que plantea la conservación y gestión de un edificio histórico de las características de la Catedral Primada.

Congreso Internacional VIII Centenario de la Catedral de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Lop Otín participará también en el congreso con una intervención en la que realizará un balance de las publicaciones sobre la Catedral de Toledo durante el siglo XXI. La profesora ha destacado el aumento de los trabajos académicos dedicados al templo en los últimos años, tanto por su número como por la incorporación de nuevas líneas de investigación.

"Todos los siglos pasados han sido fundamentales y nos han dejado un gran legado, pero en estos últimos 25 y 26 años ha habido un incremento numérico de trabajos y más que numérico es también de nuevos temas, nuevos enfoques y nuevas metodologías", ha señalado.

El congreso busca así poner en común las investigaciones desarrolladas por especialistas de distintas instituciones y avanzar en el conocimiento de la etapa medieval de la Catedral, al tiempo que incorpora el debate sobre los retos actuales de la gestión de su patrimonio histórico y artístico.