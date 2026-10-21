Toledo protegerá su Casco Histórico con acceso controlado las 24 horas y ampliando el horario en la zona verde

El Ayuntamiento de Toledo aúna refuerzos para proteger el Casco Histórico con la ampliación del horario de la zona verde y el control de accesos las 24 horas del día.

En una sesión ordinaria celebrada este miércoles, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Movilidad que, según el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, permitirán "mejorar la convivencia entre peatones y vehículos, facilitar el aparcamiento a los residentes del Casco Histórico, y proteger al patrimonio" ante la falta de acuerdo para aprobar la Zona de Bajas Emisiones.

Con previsión de que la modificación pueda entrar en vigor en enero de 2027, entre las importantes novedades está la ampliación de máxima protección de la zona verde del Casco Histórico y Antequeruela. Esta medida estará vigente todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, de 10:00 a 21:00 horas.

Para Jiménez esta modificación permite cumplir "un compromiso con los residentes, ampliando la protección del estacionamiento", ya que hasta ahora el horario finalizaba a las 14:00 horas.

El concejal también ha avanzado que la ampliación del sistema de control electrónico de acceso al Casco Histórico mediante lectura de matrícula es otra de las modificaciones. De esta manera, "los pivotes estarán operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días al año", con la excepción de los horarios autorizados de carga y descarga que se mantienen entre las 08:00 y las 11:00 horas.

Con esta medida se restringirá la entrada de vehículos no autorizados y se podrá evitar situaciones que comprometan la seguridad de los peatones o la conservación del patrimonio histórico.

El responsable de movilidad ha añadido que esta normativa también contempla soluciones para facilitar la entrada a los profesionales de urgencias, servicios y mantenimiento como electricistas o fontaneros, que podrán obtener permisos puntuales y registrados en una base de datos que agilice su entrada.

VTC y patinetes

Con esta modificación también se prohíbe a los vehículos de transporte con conductor (VTC) utilizar la vía pública como espacio de espera o de captación de clientes: "Esta regulación proporciona al Ayuntamiento nuevas herramientas para sancionar las conductas irregulares", ha dicho.

Además, incluye una regulación específica para los circuitos turísticos y recreativos en el Casco Histórico, estableciendo la necesidad de autorización municipal para actividades del tipo tuk-tuk.

La ordenanza también se adaptará a la normativa estatal en cuanto a los vehículos de movilidad personal, principalmente los patinetes eléctricos, que deberán ser conducidos por mayores de 15 años, prohibiendo transportar más de una persona y con los requisitos de seguridad establecidos. Las infracciones podrían ascender hasta los 200 euros.

Modificación de las sanciones

Con los nuevos cambios de la Ordenanza se contempla una revisión del cuadro de infracciones.

En este sentido, se incrementarán las sanciones por estacionar de forma indebida en la zona verde del Casco Histórico, pasando de 60 a 100 euros, e incluso incrementando hasta el 30% en casos de reincidencia. También contempla la posibilidad de inmovilización mediante cepo o la retirada del vehículo por la grúa.

Así, se pretende evitar que conductores no autorizados utilicen las plazas reservadas a los vecinos asumiendo la multa como un coste de estacionamiento.

Por otra parte, se establece un límite máximo de 400 autorizaciones para trabajadores del Casco Histórico que utilicen la zona magenta, que se concederán por riguroso orden de solicitud.

El concejal ha defendido que estas modificaciones responden a la necesidad de ordenar la circulación en una ciudad con las características patrimoniales y urbanísticas de Toledo, especialmente en el Casco Histórico.