El complejo residencial cuenta con 80 viviendas de tres dormitorios y seis de dos dormitorios para personas con movilidad reducida. ASCH

Toledo estrena 86 viviendas por un alquiler de 700 euros que buscan inquilinos: plazo abierto hasta el 30 de octubre

El acceso a un techo digno ocupa gran parte del debate social actual en España. En mitad de esta crisis, la compañía ASCH ha finalizado la construcción de 86 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler asequibles en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, cuyo plazo de solicitud concluye el próximo 30 de octubre a las 23:59 horas.

El complejo residencial situado en la calle Río Cabriel cuenta con 80 inmuebles de tres dormitorios con superficies útiles de entre 72 y 76 metros cuadrados y seis viviendas de 71,47 m², dos habitaciones y situadas en la planta baja reservadas específicamente para personas con movilidad reducida.

Todas disponen de plaza de garaje y trastero vinculados como anejos y se entregan completamente equipadas con electrodomésticos de cocina, armarios e iluminación. La promoción suma seis locales comerciales en la parte inferior enfocados a empresas, autónomos o pequeños negocios.

Otra perspectiva del edificio. ASCH

Alquiler tope de 740 euros

Los precios de alquiler mensual de las 86 viviendas oscilan entre los 699,74 y los 740,77 euros, sumando vivienda, plaza de aparcamiento y trastero. Dentro de las condiciones económicas, se exige al inquilino el abono de una mensualidad en concepto de fianza, dos mensualidades como garantía adicional y alta de los suministros (luz, agua, internet).

El complejo se ubica en la calle Río Cabriel de Toledo. ASCH

Requisitos y solicitud

Para optar a uno de los 86 inmuebles, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos indispensables:

Estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de Castilla-La Mancha .

. Acreditar ingresos de la unidad familiar que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La renta total del alquiler no exceda el 35 % de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

de la unidad de convivencia. Ningún miembro de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda en el territorio nacional.

en el territorio nacional. El inmueble adjudicado debe estar destinado a residencia habitual y permanente.

Las solicitudes se pueden presentar de manera telemática enviando el formulario oficial (disponible en www.ach-toletum.com) y la documentación requerida al correo de La Factoría, entidad encargada del proceso: comercial@lafactoriagc.com.

Asimismo, se puede tramitar de forma presencial en la oficina ubicada en la planta baja del propio edificio de la calle Río Cabriel con atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. Para información y consultas han habilitado el teléfono 919 995 435.

El criterio de adjudicación se establecerá por orden de inscripción, atendiendo a la fecha y hora exacta en que la solicitud quede registrada de manera completa con toda la documentación exigida. Por ello, recomiendan entregar el expediente íntegro desde el primer momento para evitar retrasos en el proceso de validación.

Esta promoción está diseñada bajo los estándares de alta eficiencia energética del programa de vivienda en alquiler social y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Bloques de pisos situados en la parte residencial del barrio del Polígono, en Toledo. Javier Longobardo

Cómo es el barrio

El edificio se ubica sobre la parcela R8 del barrio conocido como El Polígono, el distrito más poblado de la ciudad de Toledo con cerca de 24.000 vecinos y el principal motor de expansión residencial de la capital de Castilla-La Mancha.

Además, las 86 viviendas se encuentran frente a la Escuela de Administración Regional y cerca del Hospital Universitario de Toledo, centros educativos, zonas verdes y el centro comercial Luz del Tajo.