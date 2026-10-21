El PSOE critica el salto de Velázquez al Congreso: "Es la confirmación de que Toledo nunca ha sido su prioridad"

El PSOE ha criticado la elección del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, número uno de la lista provincial del Partido Popular al Congreso de los Diputados, como la "confirmación" de que la ciudad "nunca ha sido su verdadera prioridad" y que su proyecto político "responde más a sus propias aspiraciones que a las necesidades" municipales.

En una nota de prensa, la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, ha advertido de que la decisión de Feijóo viene a refrendar lo que "llevamos mucho tiempo diciendo".

"Velázquez está más pendiente de sus viajes por todo el mundo, de sus reuniones con dirigentes nacionales del PP y de su particular batalla contra Pedro Sánchez y Milagros Tolón que de solucionar los problemas cotidianos de los toledanos y toledanas. Ahora da un paso más y deja claro dónde tiene puesta la mirada: en Madrid", ha agregado en una nota de prensa difundida por los socialistas.

Para De la Cruz, la decisión de Velázquez evidencia que su llegada a la Alcaldía de Toledo no ha estado acompañada de "un compromiso real con la ciudad", sino de "una estrategia de promoción política personal".

En este sentido, ha valorado que su hoja de ruta comenzó "haciéndose con el control del PP provincial" para después "situarse al frente de la Diputación" y, finalmente, "llegar a la Alcaldía de Toledo para usarla como trampolín".

Ahora, ha señalado que "quiere dar el salto al Congreso" y se ha preguntado: "¿Cuánto tiempo ha dedicado realmente a Toledo mientras preparaba su siguiente movimiento político?".

La portavoz socialista ha contrapuesto la labor de Velázquez a la de Milagros Tolón, de quien ha presumido que "se ha dedicado en exclusiva durante ocho años a la ciudad, situando siempre los intereses de los toledanos y toledanas por encima de cualquier otra aspiración política".

Incluso, ha remarcado que “buena parte de las inversiones, obras y proyectos que ahora inaugura Carlos Velázquez son fruto del trabajo, la planificación y la gestión de la anterior alcaldesa, que tuvo siempre a Toledo como prioridad absoluta".

Acumulación de cargos

De la Cruz también ha criticado la trayectoria política del alcalde y su progresiva acumulación de responsabilidades orgánicas e institucionales.

"Velázquez llegó a Toledo después de su etapa en Seseña, donde lo echaron, y ha ido construyendo su carrera política ocupando puestos de poder dentro de su partido y de las instituciones. Ahora pretende utilizar la Alcaldía como trampolín hacia el Congreso. Los toledanos y toledanas merecen saber si va a dedicar los próximos meses a gobernar la ciudad o a preparar su futuro político en Madrid", ha insistido.

Por todo ello, la portavoz socialista ha sintetizado que la labor de un alcalde tiene que ser "estar en Toledo, escuchar a sus vecinos y vecinas y trabajar para mejorar su vida" en lugar de "pasar más tiempo pensando en su siguiente destino político que en cumplir con sus obligaciones".