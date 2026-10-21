Así es el nuevo servicio mixto de comida a domicilio para mayores impulsado por la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la prestación del servicio de comida a domicilio dirigido a las personas mayores que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia durante el ejercicio 2027, con una dotación de 374.500 euros.

Los ayuntamientos y entidades locales que cumplan los requisitos establecidos en las bases pueden presentar sus solicitudes desde este martes, hasta el 30 de noviembre de 2027.

La principal novedad de esta convocatoria es la implantación de un sistema mixto de prestación del servicio, que ofrecerá a los ayuntamientos dos alternativas: contratar directamente a una empresa, restaurante o establecimiento de hostelería de su entorno, o acogerse a la licitación impulsada por la propia Diputación Provincial.

Esta modificación responde a las dificultades trasladadas por distintos ayuntamientos, que habían manifestado, mediante escritos dirigidos a la Institución provincial, los problemas que encontraban para localizar establecimientos en sus municipios capaces de prestar el servicio.

Con este nuevo modelo, la Diputación atiende las peticiones de los consistorios y amplía las posibilidades de acceso al programa, con el objetivo de llegar a más localidades y a un mayor número de personas mayores.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado la importancia de escuchar las necesidades de los municipios para adaptar los recursos provinciales a sus circunstancias.

"Queremos dar respuesta a las diferentes realidades de nuestros municipios, fue un programa que creó debate el año pasado y nosotros hemos escuchado a los municipios para recoger esas peticiones y llegar a más mayores", ha señalado Arias.

El nuevo sistema permitirá mantener la fórmula de prestación a través de la empresa contratada por la Diputación en aquellas localidades que así lo prefieran, al tiempo que facilitará que otros ayuntamientos puedan contratar directamente con proveedores de su entorno cuando encuentren dificultades para acceder al servicio mediante la opción provincial.

De esta manera, la Institución provincial adapta la convocatoria a la realidad de los pueblos de Toledo, ofreciendo mayor flexibilidad a los ayuntamientos y facilitando que las personas mayores puedan recibir una atención adecuada sin que las dificultades de contratación impidan el acceso a este recurso.

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años que, por circunstancias personales o sociales, tengan dificultades para preparar sus propias comidas en el hogar, especialmente aquellas que viven solas, presentan problemas de autonomía personal o se encuentran en situaciones de dependencia o vulnerabilidad.

La comida a domicilio constituye un recurso fundamental para favorecer una alimentación adecuada, mejorar la calidad de vida y promover la permanencia de las personas mayores en sus hogares, contribuyendo también a combatir la soledad no deseada y a mantener el arraigo en sus municipios.

Asimismo, la posibilidad de contar con establecimientos de hostelería del entorno puede favorecer la actividad económica local y generar oportunidades para los negocios de los pequeños municipios.