Un juzgado de Talavera reconoce la incapacidad de un trabajador después de su muerte: cobrarán los hijos

La Justicia ha dado la razón en Talavera de la Reina (Toledo) a un trabajador al que ha reconocido la incapacidad permanente total para su profesión, pero la resolución ha llegado con una amarga particularidad: el demandante falleció antes de que se celebrara el juicio.

Pese a ello, sus herederos decidieron continuar la batalla legal que él había iniciado contra la Seguridad Social y han logrado que los tribunales les reconozcan el derecho a cobrar las cantidades generadas hasta el día de su muerte.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo), constata que las limitaciones físicas del trabajador eran incompatibles con las exigencias de su actividad habitual.

El fallo judicial revoca así la negativa inicial de la Seguridad Social, que denegó la prestación en un primer momento, motivo por el cual el trabajador decidió acudir a los tribunales.

Tras su fallecimiento en plena tramitación del procedimiento, sus familiares se personaron como sucesores legales para continuar la reclamación. La resolución fija ahora los efectos jurídicos y económicos de la incapacidad desde el momento del dictamen-propuesta hasta la fecha exacta de su muerte.

Derecho legítimo

Cabe destacar que el fallo no supone la concesión de una nueva pensión para los herederos ni de una prestación que se siga generando en la actualidad. Lo que dictamina el juzgado es el abono de los efectos económicos de un derecho que legítimamente le correspondía al trabajador mientras vivía.

Esas cantidades acumuladas se harán efectivas a favor de sus herederos legales, de acuerdo con sus respectivos derechos y una vez practicadas las regularizaciones pertinentes.

El abogado Javier Gallego. Cedida

La defensa del caso ha corrido a cargo de Javier Gallego, abogado, presidente y fundador del despacho Gallego y Sánchez Rollón Abogados, quien ha querido poner el foco en la desinformación generalizada que existe en torno a este tipo de procesos inacabados.

"Desgraciadamente, muchas personas desconocen que el fallecimiento de un trabajador no implica necesariamente que termine la reclamación de su incapacidad permanente", ha señalado.

Tal y como ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los herederos pueden tomar el testigo en los tribunales y percibir el dinero correspondiente si el juez acaba dándoles la razón.

"Existe un gran desconocimiento y hay reclamaciones que no se continúan porque las familias creen que ya no tienen derecho", ha añadido el letrado, que anima a quienes se encuentren en una situación similar a asesorarse y ejercer las acciones que puedan corresponderles.

La sentencia dictada por el juzgado de Talavera de la Reina no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).