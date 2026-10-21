La Junta reserva 845.640 € para llevar la actividad del Valle y el Provincial al Hospital Universitario de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en sus planes para centralizar en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) la actividad asistencial de los hospitales Virgen del Valle y Provincial, que cerrarán sus puertas, así como de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) que funciona en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimara el recurso presentado contra la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de integración, el Ejecutivo autonómico ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2027, aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, una partida de 845.640 euros para las primeras obras.

Paralelamente, la dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo trabaja ya en la elaboración del Plan Funcional y de Espacios, un documento que definirá cómo se reorganizarán los servicios sanitarios y las instalaciones del hospital del Polígono para concentrar la actividad que actualmente se presta en varios centros de la ciudad.

Según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha mediante una nota de prensa, en el proceso participan más de un centenar de profesionales sanitarios, distribuidos en siete grupos de trabajo multidisciplinares que analizan las necesidades asistenciales, organizativas y estructurales de la futura reorganización.

El objetivo de la Junta de Comunidades es configurar "un Hospital Universitario de Toledo más cohesionado, funcional y preparado para responder a las necesidades asistenciales de las próximas décadas, aprovechando las posibilidades de crecimiento del centro y situando la experiencia de profesionales y pacientes en el centro de su planificación".

Según el calendario previsto, la redacción del Plan Funcional y de Espacios estará terminada en febrero de 2027.

Reactivación administrativa

La reactivación de los trabajos llega después de que el procedimiento quedara suspendido cautelarmente a raíz del recurso presentado por la UTE Argola-Promec Toledo, que quedó segunda en el concurso para redactar los documentos técnicos.

La adjudicación recayó en febrero de este año en la UTE HT Pinearq-Estudio Norniella por un importe de 989.900 euros, sin IVA.

La suspensión se acordó en marzo y dejó temporalmente en el aire el diseño de los espacios necesarios para trasladar los servicios. En abril, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, defendió que se trataba de una cuestión "procesal" y aseguró que la intención de la Junta seguía siendo avanzar en la integración.

Siete grupos de trabajo

La planificación ha arrancado con una primera fase de entrevistas y análisis de la información disponible para identificar las necesidades, inquietudes y prioridades de los profesionales. Las conclusiones han servido de base para constituir los siete grupos de trabajo encargados de estudiar cada uno de los ámbitos implicados.

Estos equipos analizan los circuitos asistenciales y de trabajo, los recursos necesarios y la distribución de los espacios, tanto para atender la actividad actual como para anticiparse a las necesidades futuras.

El estudio también incorpora cuestiones relacionadas con la tecnología, la docencia, la logística, la humanización de la asistencia y la experiencia de los pacientes y sus acompañantes.

Reunión de uno de los siete grupos de trabajo del proceso participativo. JCCM

El Hospital Universitario de Toledo dispone de áreas que todavía no se utilizan y permanecen en bruto, reservadas para futuros desarrollos. Esos espacios permitirán abordar las reformas necesarias para acoger la actividad del Virgen del Valle, el Provincial y la UCMA, que actualmente se encuentra en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

El contrato no se limita a la planificación organizativa. Incluye también la redacción del proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras necesarias para completar la integración.

El anuncio de contratación se publicó en junio de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea y contempla una planificación conjunta o paralela de los distintos documentos para adaptar el conjunto del complejo hospitalario a las necesidades previstas durante el próximo cuarto de siglo.

Rechazo de los trabajadores

El avance del proyecto de integración ha generado oposición respecto el cierre del Hospital Virgen del Valle. El pasado enero, alrededor de 50 profesionales se concentraron a las puertas del centro para defender la continuidad de sus instalaciones y del servicio de Geriatría.

La geriatra Esperanza Martín advirtió entonces de que los pacientes y sus familias se oponían mayoritariamente al cierre y defendió el entorno del hospital como un espacio "accesible, amable y seguro" para las personas mayores.

La plantilla ha reunido más de 8.000 firmas en apoyo a la continuidad del centro. Entre sus argumentos figura la necesidad de mantener recursos específicos para una población cada vez más envejecida.

Según los profesionales, el Virgen del Valle dispone de cerca de 160 camas con una ocupación plena y su actividad contribuye a aliviar la presión asistencial de otros centros.

Frente a estas objeciones, el Gobierno regional defiende la concentración progresiva de la actividad en el Hospital Universitario de Toledo, donde sostiene que se contará con los recursos necesarios y un área específica para Geriatría.