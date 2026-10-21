Más de 320 descendientes de Julián y Margarita se reunirán en Toledo: así será la gran fiesta de los Esteban-Infantes

Toledo será este fin de semana el punto de encuentro de una gran familia. Más de 320 descendientes del matrimonio que formaron Julián Esteban-Infantes y García y Margarita Martín Morales desde mediados del siglo XIX en Toledo se reunirán los días 24 y 25 de octubre en el hotel Cigarral El Bosque de la capital de Castilla-La Mancha para celebrar sus raíces, compartir recuerdos y poner cara a familiares a los que, en muchos casos, apenas conocen.

Bajo el lema "Una familia, muchas generaciones, un mismo origen", el encuentro familiar de los Esteban-Infantes lleva cerca de un año preparándose.

Un evento cuidado al detalle y de tal magnitud que ha hecho que la organización haya tenido que articularse a través de representantes de las distintas ramas familiares, que han coordinado los preparativos para hacer posible una reunión multitudinaria en la que habrá espacio para la historia, las fotografías, los concursos, el baile y, sobre todo, la convivencia.

"Dos días para celebrar nuestra historia, compartir recuerdos y crear otros nuevos", resume la página web creada para ofrecer toda la información sobre esta cita, que aspira a estrechar los lazos entre los miembros de una familia extendida por distintas generaciones a través de distintos rincones de España.

Los protagonistas de esta historia son Julián Esteban-Infantes y García, nacido en Toledo en enero de 1847, y Margarita Martín Morales, nacida en agosto de 1853. Un matrimonio que, según los registros genealógicos de FamilySearch, tuvo al menos tres hijos y dos hijas.

Julián, abogado de profesión, también figura en la historia política española: fue gobernador civil entre octubre y diciembre de 1895 y senador durante la legislatura de 1898-1899.

Los documentos de la Cámara Alta lo recogen como miembro de varias comisiones relacionadas con infraestructuras, entre ellas las de las carreteras de Consuegra a Matas de la Iglesia y de Tembleque a la carretera de Mora a Madridejos, además de una comisión vinculada al ferrocarril de Pamplona a Irún y su ramal al valle del Baztán.

Más de un siglo después de aquella etapa, el apellido Esteban-Infantes volverá a reunir en Toledo a cientos de personas que comparten un mismo origen, aunque sus vidas hayan seguido caminos diferentes.

Recuerdos, concursos y baile

El programa arrancará el sábado 24 de octubre a las 11:00 horas en el hotel Cigarral El Bosque, con la bienvenida y la entrega de credenciales. Será el primer momento para los saludos y los reencuentros antes de una gran fotografía familiar, prevista para las 12:00 horas, con imágenes por ramas y una general.

A continuación, a las 12:45 horas, llegará uno de los momentos centrales de la jornada: un recorrido por los orígenes, los antepasados y las anécdotas de la familia. La intención es que los asistentes puedan conocer mejor la historia que comparten y las generaciones que han hecho posible que hoy sean más de 320 personas las que se sienten parte de ella.

El programa continuará con un bingo familiar para romper el hielo, que se prolongará durante el cóctel, y una comida conjunta a las 14:00 horas. Por la tarde habrá un 'Pasapalabra' con preguntas e historias familiares y una actividad de baile country a partir de las 17:30 horas.

A las 20:00 horas se celebrará una eucaristía en la parroquia de El Buen Pastor, situada en la avenida de Barber de Toledo.

La recomendación para los asistentes es acudir con ropa informal, pero arreglada. "Guapos, pero cómodos", resume la web del encuentro, que recuerda que habrá juegos, concursos y baile y que no hace falta vestirse como para una boda.

Programa del domingo

El domingo 25 estará dedicado a disfrutar de Toledo y sus alrededores con distintas propuestas para que cada familiar pueda elegir la que más le apetezca.

Quienes prefieran la naturaleza podrán participar en una caminata por la Senda del Valle, con salida a las 10:00 horas desde el hotel. El recorrido, de unos 4,5 kilómetros, discurrirá hasta la zona del Mirador del Valle y regresará al punto de partida, con una duración aproximada de entre una hora y una hora y media.

También habrá una alternativa cultural. A las 11:00 horas, en la plaza de Zocodover, comenzará una visita turística guiada de unas dos horas para descubrir la historia de Toledo.

Los familiares aficionados al deporte podrán sumarse a una ruta para corredores, igualmente con salida a las 10:00 horas desde el hotel y guiada por miembros de la propia familia.

El broche final llegará con una última comida en el Club de Golf de Layos.

"Desde quienes comenzaron esta historia hasta los más pequeños de la familia, cada generación tiene algo que contar", explican los organizadores en la web, donde invitan a los participantes a poner caras a los nombres, compartir anécdotas y seguir escribiendo juntos la extensa y fructífera historia familiar de los Esteban-Infantes.