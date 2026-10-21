Vehículos de Bolt en Luz del Tajo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

La Asociación del Taxi estalla contra Bolt por "incumplir la ley" en Toledo: "La norma prohíbe transportes urbanos"

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha anunciado que la Asociación del Taxi de Castilla-La Mancha presentará una demanda contra Bolt por "incumplimiento flagrante de la ley, realizando desplazamientos urbanos".

Así lo ha explicado durante el encuentro organizado en Toledo por la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), explicando que la ley "prohíbe terminantemente a las VTC realizar la actividad de transporte urbano".

"Aquí lo han hecho como los abusones del colegio. Mientras un taxi cumple una función social, está regulado, sometido a licencia y a un reglamento que tiene que cumplir forzosamente", ha afirmado.

Madruga ha detallado que la demanda se dirigirá contra "quien está infringiendo la ley en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha", que actualmente "solo es Bolt y las empresas que cuelgan de Bolt".

"Hoy por hoy no hay un vacío legal, sino un incumplimiento flagrante de la ley. El artículo 91 de la Ley de Transportes Terrestres dice que las VTC solo podrán hacer transporte interurbano y se habilita a las comunidades autónomas, si quieren y lo desean o lo consideran oportuno, a que puedan habilitarlas para hacer transporte urbano", ha recordado.

Asimismo, ha añadido que presentar la demanda requería constituir una asociación regional del taxi y que, una vez finalizados los trámites, ya está en manos de los abogados.

Toledo denunciará

En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma la actividad sancionadora, Madruga ha indicado que el Consistorio no solamente tiene que denunciar, sino también sancionar.

"El Ayuntamiento de Toledo ya ha aceptado la tarea y está desarrollando un decreto para que la Policía Local pueda llevar a cabo todo el proceso", ha indicado.

Asimismo, ha aludido a la resolución de un juzgado de Pamplona que desestima el primer recurso presentado por una empresa vinculada a la plataforma Bolt contra una sanción del Gobierno de Navarra por realizar un servicio urbano de transporte de viajeros.

Castigar la reincidencia

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que estas reivindicaciones están "amparadas y reflejadas con la firma de una magistrada" tras el caso de Navarra.

Además, ha recordado que las VTC pueden realizar desplazamientos entre municipios, pero no dentro de los municipios.

Y ha alertado de que si continúan haciéndolo se podría castigar la reincidencia "retirando a estos vehículos la habilitación de honorabilidad, condición obligatoria para ejercer el transporte por carretera".