Agudo y Velasco acompañarán a Velázquez en la candidatura del PP al Congreso por Toledo; Conde, Alía y Tirado, al Senado

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, será el encargado de liderar la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por esta provincia en la elecciones generales del 29 de noviembre mientras que Agustín Conde liderará la papeleta al Senado.

Así lo ha confirmado el PP de Castilla-La Mancha, que en la mañana de este miércoles ha desvelado los nombres de todos los integrantes que componen ambas papeletas.

En la candidatura al Congreso de los Diputados, el regidor toledano y presidente del PP en la provincia figura junto a la secretaria general del partido en la región, Carolina Agudo, como número dos y el que fue cabeza de lista en el 2023, José Manuel Velasco, en el tercer lugar.

Fuera de los puestos de salida, la lista la completan la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, en el número cuatro; el talaverano Javier Gil en el quinto y la alcaldesa de Villatobas, María Gema Guerrero, como número seis.

Como suplentes figuran el alcalde de Seseña, Jaime de Hita; la integrante de Nuevas Generaciones, Patricia Gutiérrez y el regidor de La Villa de Don Fadrique, Jaime Santos.

Senado

Si la candidatura al Congreso la encabeza el alcalde de Toledo, la de la Cámara Alta está liderada por otro que lo fue en su día, Agustín Conde.

El que ha sido diputado nacional en la última legislatura ahora cambiará de Cámara para ser cabeza de lista al Senado.

Un viaje que también hace la exdiputada Pilar Alía como número dos, mientras que Vicente Tirado repite en la misma papeleta respecto a 2023 pero como número tres.

Los suplentes de Agustín Conde serán los alcaldes de Esquivias y Madridejos -Almudena González y Francisco López, respectivamente- mientras que tras Alía aparecen Jesús Guerrero, regidor municipal de Argés y Paula Gómez, secretaria de Nuevas Generaciones en Talavera de la Reina.

Por último, los nombres que acompañan a Tirado son la alcaldesa de Polán, Julia Sanz, como suplente primera y Alberto López, secretario provincial de Nuevas Generaciones en Toledo, como segundo.