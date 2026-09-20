A la venta una finca de 235 hectáreas con "chalet a estrenar" y piscina a hora y media de Madrid

Vivir en el campo es una opción que cada vez se plantean más familias. La subida del precio de la vivienda en las grandes ciudades hace que muchos empiecen a mirar a las afueras como lugar para asentar su proyecto de vida. Para los que buscan este tipo de lugares, el mercado les ofrece una oportunidad a hora y media de Madrid: una finca 235 hectáreas con "chalet a estrenar" y piscina en Talavera de la Reina (Toledo).

Según refleja el portal Agroanuncios, la casa principal posee 360 metros cuadrados dentro de un latifundio cuya principal fortaleza es el uso ganadero que se puede hacer de él.

De hecho, se asienta en una zona totalmente llana con agua durante todo el año gracias al río que la atraviesa, un manantial, un pozo y dos charcas.

Estas condiciones le permiten tener "buenos pastos" y encinas jóvenes que configuran un ecosistema perfecto para el pastoreo y también como coto de caza menor.

La explotación ganadera se completa con una nave de alrededor de 500 metros cuadrados.

Por último, los vendedores resaltan que la propiedad está equipada con conexión de luz y goza de muy buen acceso.

Para los que se interesen por esta finca rústica, el precio de salida es de 2 millones de euros.