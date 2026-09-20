Cedillo visita Fuensalida y sitúa las tradiciones como seña de identidad y futuro de la provincia de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado la fuerza y la vigencia que mantienen las fiestas y tradiciones populares en toda la provincia, con celebraciones capaces de congregar a muchísimas personas y de transmitir de generación en generación una parte fundamental de la identidad de nuestros municipios.

“Tenemos una provincia enormemente rica en tradiciones y lo más importante es comprobar que siguen vivas, que nuestros vecinos participan en ellas, las sienten como propias y se implican para que continúen formando parte de la vida de sus pueblos”, ha señalado Cedillo, quien ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Toledo con la conservación y promoción de este patrimonio cultural, histórico y religioso.

La presidenta provincial ha realizado estas declaraciones durante su visita a Fuensalida, donde ha participado, junto al alcalde de la localidad, José Jaime Alonso, en la misa en honor a Nuestra Señora de la Soledad, patrona del municipio, con motivo de sus Ferias y Fiestas. Una celebración que constituye una de las tradiciones más arraigadas de Fuensalida, como ha recordado la Diputación de Toledo en nota de prensa.

Cedillo ha resaltado que esta realidad se repite estos días en numerosos puntos de la geografía toledana, donde las fiestas consiguen llenar las calles, reunir a familias y generaciones y atraer a numerosos visitantes, contribuyendo además a dar a conocer los municipios y a generar actividad en ellos.

“Desde la Diputación queremos estar al lado de nuestros pueblos y de quienes trabajan durante todo el año para mantener vivas estas celebraciones, porque cuidar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones es también cuidar la riqueza y las posibilidades de futuro de la provincia de Toledo”, ha asegurado.

Asociaciones y hermandades

En este sentido, Cedillo ha puesto en valor especialmente la labor de los ayuntamientos, hermandades, asociaciones y vecinos, cuya implicación hace posible cada año la celebración de unos festejos que constituyen importantes puntos de encuentro y convivencia.

La jornada de la presidenta en las fiestas de la provincia continuará en la noche de este domingo en Bargas, donde acompañará al alcalde, Marco Antonio Pérez, y a los vecinos en la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Sala, una multitudinaria celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que constituye uno de los momentos más esperados por los bargueños.

Con su presencia en Fuensalida y Bargas, Cedillo quiere mostrar una vez más el respaldo de la Diputación a las fiestas y tradiciones de los 204 municipios de la provincia, como parte de un patrimonio compartido que merece ser protegido, difundido y legado a las próximas generaciones.