El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, busca en China nuevas oportunidades para el municipio toledano

El alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, participa estos días en el II Diálogo de Alcaldes España-China, un encuentro institucional que reúne en el país asiático a una veintena de alcaldes, diputados provinciales y representantes de distintas ciudades y regiones españolas.

La iniciativa busca reforzar los vínculos entre instituciones locales de España y China y facilitar el intercambio de experiencias y oportunidades de cooperación. La delegación española desarrolla una agenda de trabajo en las ciudades de Beijing, Yantai y Shanghái.

El encuentro está organizado por la Fundación Cátedra China-España junto a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (CPAFFC), institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores chino y dedicada a promover los intercambios internacionales.

Una imagen del encuentro. Ayuntamiento de Fuensalida

La participación de Fuensalida permite al municipio presentar su realidad y potencial y conocer proyectos desarrollados en otras ciudades, especialmente en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico.

Durante estos días, Alonso (PP) mantiene contactos con representantes institucionales y empresariales con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración y proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico y social de Fuensalida y reforzar su proyección exterior.

"Queremos que Fuensalida esté presente allí donde puedan surgir nuevas vías de colaboración y desarrollo", ha señalado el alcalde, que considera que este tipo de encuentros permiten "compartir nuestra realidad" y conocer experiencias que puedan resultar de interés para el municipio.