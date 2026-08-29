El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, busca en China nuevas oportunidades para el municipio toledano
Participa en el II Diálogo de Alcaldes España-China, con una agenda de trabajo en Beijing, Yantai y Shanghái.
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El alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, participa estos días en el II Diálogo de Alcaldes España-China, un encuentro institucional que reúne en el país asiático a una veintena de alcaldes, diputados provinciales y representantes de distintas ciudades y regiones españolas.
La iniciativa busca reforzar los vínculos entre instituciones locales de España y China y facilitar el intercambio de experiencias y oportunidades de cooperación. La delegación española desarrolla una agenda de trabajo en las ciudades de Beijing, Yantai y Shanghái.
El encuentro está organizado por la Fundación Cátedra China-España junto a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (CPAFFC), institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores chino y dedicada a promover los intercambios internacionales.
La participación de Fuensalida permite al municipio presentar su realidad y potencial y conocer proyectos desarrollados en otras ciudades, especialmente en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico.
Durante estos días, Alonso (PP) mantiene contactos con representantes institucionales y empresariales con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración y proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico y social de Fuensalida y reforzar su proyección exterior.
"Queremos que Fuensalida esté presente allí donde puedan surgir nuevas vías de colaboración y desarrollo", ha señalado el alcalde, que considera que este tipo de encuentros permiten "compartir nuestra realidad" y conocer experiencias que puedan resultar de interés para el municipio.