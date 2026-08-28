El rey Felipe VI vuelve el próximo viernes a Toledo para conocer la exposición sobre la historia de España y EEUU

El rey Felipe VI durante su visita a Toledo durante el mes de mayo. Ángela Pulido Díaz

El rey Felipe VI volverá a Toledo el próximo viernes, 4 de septiembre, para visitar la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación', que puede visitarse actualmente en el Museo del Ejército.

La visita del monarca está prevista a las 12.00 horas, según ha confirmado este viernes la Casa Real. Se trata de la segunda visita de Felipe VI a Toledo en pocos meses, después de que el pasado mes de mayo acudiera a la ciudad junto a la reina Letizia con motivo de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el Teatro de Rojas.

Aquella visita estuvo marcada por la expectación generada entre los ciudadanos, que se acercaron a distintos puntos de la ciudad para intentar saludar y ver de cerca a los Reyes durante su recorrido por Toledo.

La presencia de los monarcas llegó a despertar el interés de personas procedentes de otros puntos de Castilla-La Mancha. Fue el caso de María Jesús, una vecina de Almagro que recorrió varios kilómetros hasta Toledo para poder ver a Felipe VI y a la reina Letizia.

Ahora, apenas unos meses después, el Rey regresará a la capital castellanomanchega para conocer la exposición que aborda uno de los episodios de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

Una exposición sobre la relación entre España y Estados Unidos

La muestra temporal del Museo del Ejército presenta tres momentos históricos vinculados a la "estrecha relación entre España y los Estados Unidos", según explica la organización.

La exposición aborda la contribución española al surgimiento de Estados Unidos y el papel desempeñado tanto por españoles como por miembros del Ejército en diferentes momentos de la historia de la nación norteamericana.

La muestra fue inaugurada el pasado mes de marzo por el embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León, y el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Amador Enseñat y Berea.

Desde entonces, la exposición permanece abierta al público en el Museo del Ejército, situado en el Alcázar de Toledo, y podrá visitarse hasta el próximo 12 de octubre.

La visita de Felipe VI permitirá al monarca conocer de primera mano los contenidos de una muestra que pone el foco en la presencia española en la historia de Estados Unidos y en los vínculos históricos entre ambos países.