Olías del Rey (Toledo) refuerza su apuesta por la formación extracurricular de cara al curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha presentado este viernes la programación de Actividades Municipales Socioculturales y Educativas para el curso 2026-2027, una amplia propuesta con la que el Consistorio vuelve a reforzar su compromiso con la formación extracurricular, el aprendizaje permanente, la cultura y el desarrollo personal de vecinos y vecinas de todas las edades.

La programación municipal reúne actividades de diferentes ámbitos, entre ellos idiomas, música, baile, canto, artes plásticas, fotografía, informática, educación de adultos, lectura y servicios de conciliación, con propuestas dirigidas tanto a niños, niñas y jóvenes como a población adulta y mayores.

Uno de los principales objetivos de esta oferta es garantizar que las oportunidades de formación y participación cultural estén presentes en las distintas zonas del municipio. Así, las actividades se desarrollarán en espacios del casco y de la zona sur, con propuestas en instalaciones como el Centro de la Juventud, la Casa de la Cultura, el Centro Social Los Pinos y el Centro Social de Los Olivos.

La alcaldesa del municipio toledano, Charo Navas, ha destacado que "la formación no termina en las aulas" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán "ofreciendo a los vecinos y vecinas oportunidades para aprender, desarrollar sus capacidades, descubrir nuevas aficiones y disfrutar de la cultura durante todo el año".

"Esta programación responde además a una forma de entender nuestro municipio: queremos que las actividades municipales lleguen a todos los barrios y que tanto las familias del casco como las de la zona sur puedan encontrar propuestas cerca de sus hogares", ha señalado Navas.

La regidora también ha indicado que "esta programación es una herramienta para favorecer la conciliación, apoyar a las familias y generar espacios de encuentro y convivencia, porque la cultura, la educación y los servicios municipales contribuyen directamente a construir un municipio más dinámico y con más oportunidades". En la presentación de la programación, Navas ha estado acompañada por la concejala de Cultura, Elsa Arellano.

Actividades previstas

En el ámbito de los idiomas, se oferta inglés a través de GET Advantage, con grupos organizados por edades y cursos tanto en el Centro de la Juventud como en el Centro Social Los Pinos.

La música ocupa también un espacio destacado, con talleres musicales infantiles, iniciación a la música, Escuela de Música, percusión y banda, además de formación en instrumentos de cuerda como guitarra española, eléctrica y bajo eléctrico.

Estas propuestas se complementan con una Escuela de Canto, que incorpora modalidades individuales y grupales, coro moderno, coro tradicional, escena musical y canto y movimiento.

La oferta se completa con una variada propuesta artística, que incluye artes plásticas y fotografía, además de formación informática para adultos orientada al uso de herramientas digitales como Gmail, Calendar, Drive, Google Fotos y WhatsApp, tanto en ordenador como en smartphone.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la educación a lo largo de toda la vida, con Educación de Adultos y Alfabetización, incluyendo preparación para la obtención del título de ESO para mayores de 18 años y español para extranjeros.

La programación incorpora también el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, con grupos para adultos y jóvenes.

El baile constituye otra de las grandes áreas de la programación, con propuestas de baile moderno, ballet, flamenco, barre y competición en la zona del casco, mientras que en la zona sur se ofrecen ballet y baile moderno en el Centro Social de Los Olivos.

Junto a la formación cultural y educativa, el Ayuntamiento mantiene diferentes servicios de conciliación y atención a la infancia, como el Servicio de Atención a la Infancia (SAI), la Ocioteca, los servicios de Kanguras y los campamentos en periodos vacacionales, con alternativas adaptadas a las necesidades de las familias.

Las inscripciones permanecerán abiertas durante toda la temporada siempre que haya plazas disponibles y podrán realizarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica o presencialmente en el Registro de las Oficinas Municipales, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.