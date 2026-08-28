La falta de agua pone al límite a varios pueblos de Toledo y obliga a la Junta a enviar camiones cisterna

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, en reunión con la Mancomunidad del Pusa. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará el próximo lunes por la mañana un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua potable en cuatro municipios de la Mancomunidad del Pusa que se encuentra al límite de sus reservas.

Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa recibirán camiones cisterna ante la previsión de que sus actuales recursos se agoten en apenas tres o cuatro días.

La medida llega después de que el presidente de la Mancomunidad del Pusa y alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito, solicitara la colaboración del Ejecutivo autonómico ante la situación de escasez que atraviesa la zona.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha explicado que estos cuatro municipios se encuentran en una situación especialmente vulnerable porque carecen de sondeos alternativos y dependen por completo de una captación superficial que se ha quedado sin recursos.

Aunque los sistemas de abastecimiento afectados no son de gestión directa de la Junta, el Ejecutivo autonómico aportará los recursos necesarios a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

"Somos sensibles ante la emergencia que puedan sufrir" estos municipios, ha señalado Muro, quien ha avanzado que el servicio de emergencia comenzará el lunes por la mañana para garantizar que las localidades dispongan de agua potable.

El nivel de la presa deja al límite a cuatro pueblos

La situación se ha agravado durante las últimas semanas por el descenso del nivel hídrico de la infraestructura que abastece a los municipios de la Mancomunidad del Pusa.

El presidente de la mancomunidad ya alertó de que la bajada del nivel del agua estaba dificultando la extracción y provocando además un aumento de los niveles de hierro, hasta el punto de que el agua dejó de ser apta para el consumo humano en varios municipios.

En ese momento, cuatro localidades —San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Villarejo de Montalbán y Torrecilla de la Jara— habían comunicado problemas de abastecimiento, mientras que el resto de municipios de la mancomunidad permanecían pendientes de los análisis técnicos sobre el estado del agua.

La previsión era que, si no se producían precipitaciones, la situación pudiera extenderse al conjunto de los municipios y obligar a buscar medios propios para garantizar el suministro.

Ahora, la Junta ha concretado que la emergencia afecta especialmente a Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, que no cuentan con captaciones alternativas suficientes para afrontar la falta de agua.

Muro ha señalado que existen otros municipios que también pueden verse afectados por el descenso del nivel de la presa, pero disponen de fuentes alternativas que les permiten afrontar periodos de escasez.

Más allá de la respuesta inmediata mediante camiones cisterna, el Gobierno regional trabaja ya en una solución a medio y largo plazo para evitar que estos municipios vuelvan a encontrarse en una situación similar.

La Consejería de Desarrollo Sostenible está realizando los trámites administrativos necesarios para contratar de manera urgente actuaciones destinadas a localizar nuevas captaciones subterráneas mediante la ejecución de nuevos sondeos.

El objetivo es que estos municipios dispongan de una fuente de abastecimiento alternativa que permita garantizar el suministro incluso durante los periodos de mayor escasez.

Los trabajos incluirán también la contratación del equipamiento, la maquinaria y los sistemas de bombeo necesarios para poner en funcionamiento las nuevas captaciones "a la mayor brevedad posible", según ha explicado la directora general del Agua.

Reparto de agua embotellada

Por su parte, el Ayuntamiento de San Martín de Pusa ha explicado en un bando que el agua de las cisternas que llegará el lunes no es potable, y que el Consistorio va a repartir agua embotellada en condiciones similares a las establecidas en ocasiones anteriores.

En el bando, consultado por EFE, el alcalde Daniel Vega ha detallado que a partir del lunes la Consejería llevará al municipio cisternas de agua no potable, "que permanecerán disponibles para atender las necesidades de la población", ante la escasez de agua en la presa de Los Navalucillos.

Asimismo, ha añadido que para el reparto de agua embotellada se informará de los horarios y puntos de distribución, a fin de facilitar su recogida por parte de los vecinos.

La Mancomunidad del Pusa, formada por diez municipios, lleva más de una semana con problemas de abastecimiento ante el descenso del nivel de la presa.

Una situación que se repite cada verano

La Mancomunidad del Pusa afronta así un nuevo episodio de problemas de abastecimiento durante los meses de verano. Desde el Gobierno regional reconocen que la escasez de agua es un problema recurrente en la zona y apuntan que las lluvias registradas en mayo no han sido suficientes para garantizar las reservas necesarias.

"Este año las lluvias de mayo no han sido suficientes", ha advertido Muro, quien también ha reclamado la colaboración de otras administraciones, entre ellas la Diputación de Toledo, para hacer frente a la situación.

La falta de agua ha generado además malestar entre los vecinos de las localidades afectadas, que llevan años denunciando que los problemas se repiten durante los meses de verano y dificultan tareas cotidianas como cocinar, poner lavadoras o dar de beber a los animales.

Con la llegada de los camiones cisterna, la prioridad inmediata será garantizar el agua potable a los cuatro municipios que cuentan con menos margen de maniobra.