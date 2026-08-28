La Diputación de Toledo aprueba un nuevo contrato para la conservación de carreteras con más de 225 millones

La presidenta con miembros de asociaciones de mayores de la provincia. Diputación Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente de licitación de un nuevo contrato para la conservación, mantenimiento, explotación y mejora de la red provincial de carreteras, con una inversión prevista de 225,67 millones de euros durante los próximos 20 años. La actuación afectará a 957 kilómetros de vías distribuidos en 116 carreteras y cinco caminos vecinales.

El contrato, considerado el mayor de la historia de la institución provincial, pretende garantizar la conservación y modernización de la red viaria y mejorar la seguridad y las comunicaciones entre los municipios de la provincia, especialmente en las zonas rurales y comarcales.

El Pleno ha autorizado también los límites de financiación plurianual necesarios para desarrollar una concesión que se dividirá en tres lotes, correspondientes a diferentes zonas geográficas de la provincia.

La Zona 1, correspondiente a la comarca de Talavera, contará con 414,255 kilómetros de carreteras; la Zona 2, que comprende La Sagra y Ocaña, tendrá 232,895 kilómetros; y la Zona 3, correspondiente a la comarca de Toledo, abarcará 309,862 kilómetros.

La portavoz provincial, Soledad de Frutos, ha destacado que la actuación permitirá "planificar durante 20 años la conservación y modernización de toda la red provincial", con el objetivo de disponer de "carreteras más seguras, mejor conservadas" y que contribuyan a garantizar "la movilidad y la cohesión territorial".

Ocho años para ejecutar las inversiones

El modelo de concesión contempla no solo la conservación y mantenimiento de las carreteras, sino también la redacción, financiación y ejecución de los proyectos y obras necesarios para mejorar la red viaria.

El periodo previsto para la ejecución de las inversiones será de ocho años, mientras que la concesión se extenderá durante dos décadas.

Una de las particularidades del contrato será que el concesionario asumirá la financiación de los proyectos y obras, además de las labores de conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras.

La Diputación vinculará la retribución del concesionario al cumplimiento de determinados índices de calidad, con el objetivo de controlar que el servicio prestado responda a los estándares establecidos.

"Porque no solo queremos invertir en nuestras carreteras, sino garantizar también que el servicio que se presta sea de calidad y esté sometido al control de la Diputación", ha señalado De Frutos.

Según la institución provincial, este modelo permitirá afrontar una inversión de esta dimensión incorporando financiación privada y evitando asumir un endeudamiento que considera "inasumible", al tiempo que mantiene el control sobre la prestación.

Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas, que establecen las actuaciones de inversión inicial, conservación y explotación, fueron aprobados definitivamente por el Pleno en noviembre de 2025.

Consejo Provincial para las personas mayores

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo, un nuevo órgano consultivo y participativo destinado a incorporar la voz de este colectivo a las políticas provinciales.

El Consejo tendrá como finalidad canalizar la participación y colaboración de las personas mayores en la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas que les afectan directamente.

La portavoz provincial ha defendido que "no queremos que las políticas dirigidas a las personas mayores se diseñen sin contar con ellas", por lo que el nuevo órgano permitirá una participación "real y directa" en las decisiones que les afectan.

Entre las materias que podrán abordarse figuran la salud, el transporte, el envejecimiento activo y el asociacionismo.

El Consejo contará con representantes de asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro, grupos políticos y personal técnico de la Diputación. También podrá incorporar expertos cuando sea necesario.

La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles para presentar reclamaciones y sugerencias.

La Diputación cierra 2025 con 160 millones en fondos líquidos

En el apartado económico, el Pleno ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que había permanecido expuesta al público sin recibir reclamaciones, reparos u observaciones.

Las cuentas reflejan 160,1 millones de euros de fondos líquidos a 31 de diciembre de 2025 y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones de euros.

Una vez aprobada por el Pleno, la Cuenta General será remitida al Tribunal de Cuentas conforme establece la legislación vigente.

Asimismo, el Pleno ha conocido el informe de Intervención correspondiente al segundo trimestre de 2026, que confirma el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda.

Los acuerdos adoptados en la sesión han contado con el respaldo unánime de los tres grupos políticos representados en la Diputación.