Toledo da el primer paso para contratar el nuevo servicio de autobús urbano: "El objetivo es que sea moderno y eficaz"

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha confiado en que "esté listo lo antes posible" el nuevo contrato para la prestación del servicio de transporte público urbano de autobuses. Una contratación que tendrá una validez de 10 años, después del vencimiento del contrato actual el próximo mes de diciembre.

Alcalde ha expresado que el objetivo es que el servicio sea "moderno, eficaz, eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales de los toledanos".

Por ello, la Junta Local de Gobierno de este jueves ha dado el primer paso para iniciar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto.

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Por otro lado, se ha sacado a licitación el servicio de limpieza, conservación, mantenimiento y desbroce de zonas verdes y arbolado, por un importe de 14,7 millones durante un período de 24 meses.

Y se ha aprobado la reparación de la calzada y el acerado en el barrio de Santa Bárbara por 235.000 euros, además de las obras en el barrio de Santa María de Benquerencia por 450.000 euros, más 123.000 euros para la reparación de los pasos de peatones.

Asimismo, se ha tomado conocimiento del inicio de las obras de 50 plazas de aparcamiento en La Legua con una inversión de 100.000 euros. Y ha salido a licitación por 40.000 euros la nueva maquinaria para el cementerio municipal.

También se ha adjudicado la renovación y actualización de los sistemas de copia de seguridad del Ayuntamiento por 315.810 euros y una duración de 5 años.

En el área de Gobierno, Cultura, Hacienda y Patrimonio se ha dado luz verde a un convenio con la Federación de Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha, que asciende a 3.000 euros y se ha extendido a dos días, 11 y 12 de septiembre, la Noche del Patrimonio en la plaza de Zocodover.

Por último, se han aprobado las fiestas de los barrios de Santa Teresa y San Martín, del 10 al 13 de septiembre, y del barrio de Buenavista, del 17 al 20 de septiembre, y la continuidad del servicio de conservación de zonas infantiles, conjuntos biosaludables y equipamiento de áreas caninas de titularidad municipal por valor de 75.000 euros.