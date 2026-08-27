Gregorio desafía al Gobierno regional por la licencia de Meta: "Nosotros vamos a ser más rápidos que la Junta"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado este jueves que desde el Ayuntamiento trabajarán con la mayor rapidez posible para conceder la licencia a Meta y que se den comienzo a las obras del centro de datos: "Nosotros vamos a ser más rápidos que la Junta de Comunidades con Meta", ha afirmado.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado martes 25 de agosto el delegado de la Junta en Talavera y su Comarca, David Gómez, anunciase que el futuro centro de datos de Meta en el municipio toledano se diseñará con el objetivo de no causar daños acústicos y visuales a los vecinos y le pidiese al regidor talaverano trabajar con agilidad para conceder la licencia a Meta.

Según Gómez, este proyecto generará 250 empleos directos estables y de alta cualificación profesional. Además, contará con una inversión estimada de 750 millones de euros.

Por su parte, Gregorio ha aclarado que en el momento en que Meta presente el proyecto básico, trabajarán para conceder la licencia con la mayor celeridad: "Desde el ayuntamiento, con los arquitectos y el equipo técnico que tenemos trabajaremos lo más rápido posible para que cuando se nos presente el proyecto básico, que todavía no tenemos, se den las licencias lo más rápidamente posible", ha garantizado.

Asimismo, el alcalde ha afirmado que "Meta va a ser una parte importante de ese resurgir" de la ciudad y ha destacado que durante esta legislatura han crecido un 30 % las licencias concedidas. A su juicio, esta cifra refleja el trabajo del equipo de gobierno.

"Cada vez tenemos más PAUs, más proyectos constructivos, y cada vez hay más empresas que se quieren instalar en Torrehierro, no solamente META, a lo que se sumará el tren de alta velocidad, que cualquier día esperemos que tengamos una buena noticia", ha indicado.

Gregorio ha insistido que desde el equipo de gobierno van a trabajar "más rápido que la Junta de Comunidades" en todos los temas que tienen sobre la mesa en el municipio.

En este sentido, el regidor ha explicado que desde el consistorio también están trabajando en "cubrir todas las bajas que hay en el ayuntamiento", señalando que son bajas de personas que se han jubilado, especialmente "en el área de urbanismo y en el área de servicio técnico, oficina técnica".

También ha criticado que en el ayuntamiento están esperando proyectos que dependen del Gobierno regional, entre ellos el centro de tecnificación de piragüismo o el desdoblamiento de la N-V.