Así serán las fiestas de la Virgen del Prado en Talavera de la Reina: vuelve la tradicional alfombra a los pies de la Virgen

Talavera de la Reina se prepara para celebrar, del 3 al 8 de septiembre, la festividad de la Virgen del Prado, patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, con un programa que combinará actos religiosos, cultura, tradición y actividades para todos los públicos.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha reivindicado esta celebración como parte de la identidad de la ciudad y ha definido a la Virgen como "el motor más importante espiritual del cristianismo de nuestra ciudad y de nuestra comarca".

Durante la presentación de la programación, Gregorio ha estado acompañado por la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, y por el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, Felipe García Díaz-Guerra. El alcalde ha destacado que estos días forman parte de "la esencia de Talavera" y de una tradición que los vecinos mantienen viva "generación tras generación".

Gregorio ha recordado además el vínculo de la patrona con las Mondas, una de las principales tradiciones talaveranas y, según ha señalado, "la festividad más antigua que tenemos en la ciudad". "Las Mondas se realizan para la Virgen del Prado", ha explicado, antes de subrayar que la patrona es querida también por los pueblos de la comarca.

Celebración marcada por la restauración de la Basílica

La festividad tendrá este año un significado especial debido a los trabajos de restauración realizados en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, entre ellos la intervención en el altar y el retablo. A estas actuaciones se suma la intervención del Ayuntamiento en las cubiertas del templo.

"Gracias a estos trabajos y otros que se harán en un futuro más cercano que lejano, conseguiremos que nuestra Basílica luzca más", ha afirmado Gregorio. El rector también ha agradecido el compromiso municipal con el edificio, destacando especialmente la restauración del retablo y de las pinturas de las pechinas, cuya fase ha concluido.

Asimismo, se está terminando la limpieza de las cubiertas y permanece en estudio la futura iluminación artística de la Basílica, para la que existe financiación comprometida por parte de la Diputación.

En cuanto al camarín de la Virgen, el rector ha explicado que se encuentran en los últimos trámites y a la espera de los permisos de Patrimonio, con la intención de que los trabajos de restauración puedan comenzar poco después de la novena.

Una programación que arranca el 3 de septiembre

La programación comenzará el 3 de septiembre, a las 10:00 horas, con la inauguración en el Centro Cultural Rafael Morales de la exposición de fotografías de la Quedada Fotográfica 2025, que podrá visitarse hasta el día 13.

El 4 de septiembre, a las 21:00 horas, tendrá lugar la tercera edición del Mater Fest en el Parque de la Alameda. Un día después, el 5 de septiembre, abrirá el mercado de artesanía en los alrededores de la Basílica del Prado, que permanecerá instalado hasta el día 8.

Ese mismo sábado, a partir de las 21:15 horas, actuarán los grupos de baile de las academias de Miriam Jiménez y Rosa María Loaisa. Además, se recuperará una antigua iniciativa: una alfombra a los pies de la Virgen, que estará instalada desde la mañana y será pisada durante la tradicional procesión de las antorchas.

El 6 de septiembre, a las 11:00 horas, se celebrará en la Fuente de las Ranas la Quedada Fotográfica 2026. A la misma hora comenzará en el parque de la Basílica el taller 'Decora tu abanico', impartido por la ceramista Isabel Rueda.

El 7 de septiembre, a las 10:30 horas, comenzará la venta de claveles para la ofrenda floral y para confeccionar el manto de la Virgen. Por la noche, a las 21:15 horas, actuará la Escuela de Danza Fernando Jiménez 'El Zapata'.

El 8 de septiembre, día grande

El 8 de septiembre, día de la patrona, la Banda de Música de Talavera ofrecerá un concierto en el parque de la Basílica, con la participación del grupo folclórico Emilio Morán y la Coral Polifónica Salvador Ruiz de Luna, aproximadamente a las 12:30 horas.

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Teatro Victoria acogerá la gala de los XXVII Premios de la Música y las Artes Escénicas Ciudad de Talavera. Las invitaciones podrán recogerse previamente en el Centro Cultural Rafael Morales.

Novena, Rosario de Antorchas y misa mayor

Los actos religiosos comenzarán el 5 de septiembre por la tarde con la novena y la predicación, que este año correrá a cargo del padre carmelita Luis Ángel González, prior del convento de La Santa de Ávila y especialista en espiritualidad teresiana y sanjuanista.

Uno de los actos previos más destacados será el tradicional Rosario de Antorchas, que recorrerá los Jardines del Prado el 7 de septiembre a partir de las 23:00 horas, una vez concluida la ofrenda floral.

El día grande comenzará a las 8:00 horas del 8 de septiembre con la misa de los peregrinos. A las 11:00 horas se celebrará la misa mayor, presidida por el obispo auxiliar y secretario de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.

Por la tarde, el camarín de la Virgen permanecerá abierto aproximadamente desde las 16:00-16:30 horas hasta el inicio de la novena, previsto en torno a las 19:30 horas, para que especialmente los niños nacidos durante el último año puedan ser presentados ante la patrona por sus familiares.

Gregorio ha animado a familias, jóvenes y mayores a participar en los actos y vivir la celebración "desde el respeto y la convivencia". El alcalde ha definido la Virgen del Prado como "el elemento vertebrador de nuestra ciudad", mientras que el rector ha reivindicado estos días como una oportunidad para fortalecer la unidad y ha definido a la Basílica como "el corazón espiritual de nuestra ciudad".