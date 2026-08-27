Alcaudete (Toledo) lleva una semana con problemas de cobertura e Internet: "Pedimos que se devuelvan las facturas"

Panorámica de la localidad de Alcaudete de la Jara (Toledo). Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara

El municipio toledano de Alcaudete de la Jara lleva aproximadamente una semana con problemas de cobertura telefónica y conexión a Internet debido a una avería en una torre de comunicación que afecta a varios operadores.

El Ayuntamiento ha reclamado una solución urgente y ha pedido que las compañías devuelvan a los afectados el importe correspondiente a los días sin servicio.

La alcaldesa de Alcaudete de la Jara, Cristina Cebas, ha explicado a EFE que el Consistorio se ha puesto en contacto tanto con las compañías telefónicas como con el Servicio de Telecomunicaciones de Toledo para conocer el origen de los problemas y reclamar una solución.

Según la información trasladada al Ayuntamiento, la incidencia se debe a una avería en una torre de comunicación que afecta a varios operadores. El problema habría sido catalogado como "prioritario", con el objetivo de restablecer las conexiones de los vecinos "lo antes posible".

Cebas ha reclamado a las compañías telefónicas celeridad en la reparación, ya que la falta de cobertura y de Internet está afectando al día a día del municipio. Entre los perjudicados se encuentran vecinos que trabajan desde la localidad y servicios públicos como el propio Ayuntamiento o el centro de salud.

La regidora también ha reclamado una compensación económica para los usuarios afectados y ha pedido que las compañías "devuelvan las facturas" correspondientes a los días en los que no han podido disponer del servicio contratado.

La alcaldesa ha señalado que Alcaudete de la Jara, un municipio de algo más de 1.700 habitantes, ya ha sufrido anteriormente problemas de conectividad. "Tiene temporadas con muchos microcortes", ha explicado, aunque ha destacado que nunca se habían encontrado con una situación "tan extensa ni larga" como la registrada durante esta última semana.

El Ayuntamiento mantiene así su reclamación para que la incidencia se resuelva cuanto antes y los vecinos puedan recuperar con normalidad tanto la cobertura móvil como la conexión a Internet.