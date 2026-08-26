El PSOE de Toledo critica que la Ronda del Granadal siga sin abrir pese a que el Consistorio anunció su estreno en junio

La Ronda del Granadal de Toledo continúa cerrada pese a que el Ayuntamiento recepcionó las obras el pasado 12 de junio y anunció su "inminente" inauguración para el día 30 de ese mismo mes, una situación que ha llevado al Grupo Municipal Socialista a reclamar explicaciones al equipo de Gobierno de Carlos Velázquez.

La concejala del PSOE Alicia Escalante ha cuestionado públicamente por qué la infraestructura permanece sin abrir semanas después de que el Consistorio diera por recibida la actuación. "Si la obra estaba terminada, ¿por qué sigue cerrada?", se ha preguntado.

Escalante también ha reclamado conocer qué actuaciones continúan pendientes, si la intervención está completamente certificada y si ya se han justificado los fondos europeos destinados al proyecto.

La actuación, financiada con fondos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha supuesto una inversión cercana a los 690.000 euros. Para el PSOE, esta cuantía hace "inadmisible" que una obra presentada como terminada continúe cerrada sin una explicación sobre los motivos.

El PSOE pide los documentos de la obra

Los socialistas han solicitado al Ayuntamiento que haga públicos el acta de recepción, las certificaciones finales de la actuación, los trabajos que puedan continuar ejecutándose y el estado de justificación de los fondos europeos.

Escalante ha criticado que el Gobierno municipal anunciara la inauguración para el 30 de junio y que, sin embargo, la apertura no se haya producido. A su juicio, la situación evidencia una contradicción entre los anuncios realizados por el Ejecutivo local y el estado actual de la infraestructura.

"Una obra municipal no termina cuando el alcalde decide anunciarlo. Termina cuando está realmente acabada, abierta y puede ser utilizada por quienes la han pagado", ha afirmado la edil socialista.

La concejala ha dirigido sus críticas al alcalde, Carlos Velázquez, al que ha acusado de anteponer los anuncios políticos a la situación real de las actuaciones municipales. "Velázquez puede controlar sus titulares, pero no puede controlar la realidad", ha concluido Escalante.

La Ronda del Granadal forma parte de las actuaciones financiadas mediante el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con fondos europeos Next Generation, y el PSOE reclama ahora al Ayuntamiento que aclare públicamente por qué permanece cerrada una obra cuya recepción se formalizó hace más de dos meses.