El alcalde de Talavera de la Reina exige a la Junta "certezas" sobre la sede digital tras dos años sin proyecto ni plazos

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que concrete la inversión, el proyecto y los plazos para la futura sede de la Agencia de Innovación y Transformación Digital en la ciudad, después de que la Junta haya anunciado una inversión de 14 millones de euros para la sede de esta agencia en Toledo.

Gregorio ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare cuánto dinero destinará específicamente a la sede talaverana, qué presupuesto tendrá la actuación y cuándo podrá conocerse el proyecto que permitirá ejecutar la infraestructura.

El alcalde ha recordado que la implantación de esta sede en Talavera fue anunciada en 2024 por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Dos años después seguimos sin proyecto, sin calendario y sobre todo sin conocer la financiación de esta infraestructura", ha criticado.

El Ayuntamiento de Talavera ofreció inicialmente a la Junta una parcela situada en la avenida de Madrid para acoger la sede de la Agencia, aunque el Gobierno regional declinó esta propuesta.

Torrehierro, la ubicación planteada

Posteriormente, la ubicación del proyecto se abordó en una reunión mantenida entre Gregorio y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el pasado 16 de febrero en el Ayuntamiento.

En ese encuentro se planteó Torrehierro como posible emplazamiento de la sede, vinculando su desarrollo a la creación de un nuevo polo tecnológico en Talavera. Gregorio defendió entonces que la instalación de la Agencia podría contribuir a atraer empresas y convertir a la ciudad en un referente tecnológico.

Ahora, ante las últimas informaciones sobre la Agencia y la inversión anunciada para Toledo, el alcalde considera necesario que la Junta "aclare qué actuación concreta tiene prevista para Talavera y cuál será la aportación económica del Gobierno regional".

"Si la Junta mantiene su compromiso con Talavera, lo que necesitamos ahora son certezas: saber cuánto va a invertir, qué proyecto se va a ejecutar y cuándo vamos a conocerlo", ha señalado.

El Ayuntamiento reclama "certezas"

Gregorio ha insistido en que el Consistorio mantiene su disposición a colaborar con el Ejecutivo autonómico para facilitar la implantación de la Agencia.

En este sentido, ha explicado que en febrero ambas administraciones analizaron las posibilidades existentes en Torrehierro y vincularon el proyecto a los terrenos que el Ayuntamiento pueda disponer tras la reparcelación de los terrenos relacionados con la implantación de Meta.

El alcalde ha defendido que la sede de la Agencia no debe quedarse en un anuncio, sino traducirse en una actuación concreta que contribuya al desarrollo del polo tecnológico de Talavera.

"Talavera ya ha dado pasos y ha puesto sobre la mesa una ubicación para este proyecto. Ahora le corresponde a la Junta cumplir su compromiso y decir a los talaveranos cuánto va a invertir, qué va a construir y cuándo podremos conocer el proyecto", ha afirmado.

Gregorio ha reivindicado el carácter estratégico que se atribuyó a la Agencia para impulsar la innovación y la transformación digital y ha señalado que su implantación en Torrehierro podría actuar como foco de atracción para empresas tecnológicas.

Por ello, ha reclamado al Gobierno regional que avance en la definición de la sede con una inversión concreta, un proyecto conocido y un calendario que permita determinar cuándo comenzará a ejecutarse.

El alcalde ha insistido finalmente en que se trata de "una promesa" realizada en 2024 por García-Page en Talavera y ha vuelto a reclamar avances: "Dos años después seguimos sin proyecto, sin calendario y sobre todo sin conocer la financiación de esta infraestructura".