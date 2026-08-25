Así será el nuevo aparcamiento disuasorio del barrio toledano de Santa Bárbara: 78 plazas junto a Grúas Mendoza

El barrio de Santa Bárbara, en Toledo, tendrá un nuevo aparcamiento disuasorio de 78 plazas. El proyecto ya tiene adjudicataria y permitirá transformar el espacio de tierra situado junto a la antigua nave de Grúas Mendoza, actualmente utilizado de forma precaria para estacionar.

La Junta de Contratación del Ayuntamiento toledano ha propuesto adjudicar las obras a la compañía valenciana Tuateam S.L. por 91.979,99 euros, IVA incluido. La empresa dispondrá de un plazo de dos meses para ejecutar los trabajos una vez se produzca el replanteo.

El futuro aparcamiento, avanzado recientemente por el alcalde Carlos Velázquez durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, será completamente acondicionado y asfaltado.

El diseño planteado por el servicio municipal de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente contempla 59 plazas en batería y otras 19 en línea, hasta alcanzar las 78 plazas.

Dentro de las plazas en batería habrá dos reservadas para personas con movilidad reducida.

La actuación permitirá acabar con los actuales baches e irregularidades del terreno. Para ello se saneará la superficie y se extenderá una nueva capa de rodadura asfáltica, convirtiendo el actual espacio degradado en un parking preparado para su uso como aparcamiento disuasorio.

Renovación de aceras

El proyecto no se limitará al espacio destinado a los vehículos. También contempla actuar sobre las aceras cercanas al futuro parking.

En concreto, se demolerá y repondrá el pavimento deteriorado en las calles Parque de Viguetas, Fuente del Moro y Fuente de la Teja.

Las nuevas aceras incorporarán baldosa hidráulica y bandas podotáctiles en los pasos de peatones.

Otras obras en Santa Bárbara

La intervención del futuro aparcamiento junto a Grúas Mendoza llegará después de otra actuación de calado que acaba de arrancar en Santa Bárbara.

El Ayuntamiento ha comenzado este martes las obras de renovación integral de calzadas y aceras de la calle Ferrocarril y su entorno, con un presupuesto base de 235.309,88 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Obras junto a la estación de tren de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Los trabajos afectan a más de 9.800 metros cuadrados y se extenderán por la calle Ferrocarril, las vías próximas, la avenida de la Purísima Concepción, el entorno de la plaza Fuente Nueva, la rotonda de la estación de tren y la rotonda del Paseo de la Rosa junto a la entrada del aparcamiento de Azarquiel.

La actuación incluye el asfaltado de las calzadas, renovación de aceras, adaptación de rampas y escaleras y mejora del drenaje, con nuevos sumideros para reducir el riesgo de inundaciones.

También se recuperará el adoquinado de granito natural de las glorietas, manteniendo la estética tradicional del barrio.

La concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, ha defendido que se trata de una actuación "muy necesaria y demandada" por los vecinos ante el deterioro acumulado durante años en pavimentos y acerados.

Las obras podrán provocar cortes y desvíos puntuales de tráfico durante los próximos tres meses mientras se desarrolla la renovación del entorno.