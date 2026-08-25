Muere a los 40 años de edad Álvaro de la Paz González, redactor de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El periodista toledano estaba casado y tenía una hija de tan solo un año.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha está de luto. El periodista Álvaro de la Paz ha fallecido a la edad de 40 años.

Integrante de esta redacción desde la primavera de 2025, estaba casado y deja una niña de un año.

Álvaro, un profesional íntegro y honesto, había sido intervenido quirúrgicamente hace unos días. Pese a que la recuperación estaba resultando aparentemente positiva, la luctuosa noticia ha llegado este martes 25 de agosto.

Reputado profesional

Comenzó su andadura en el mundo del periodismo en 2013 colaborando con grandes cabeceras nacionales. A partir de ahí, se consolidó como un reputado periodista especializado en información local, económica e institucional.

Antes de su llegada a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, desarrolló su carrera en La Tribuna de Toledo. También colaboraba como analista político en Cadena SER Castilla-La Mancha.

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Profesorado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro de la Paz compaginó su labor en los distintos medios de comunicación con la docencia, ejerciendo como profesor en distintos centros de la provincia de Toledo.

Álvaro, natural de Esquivias y vecino de Illescas, deja un vacío inmenso en esta redacción por su bondad, compañerismo, profundo sentido del humor e inteligencia.

Sus restos mortales serán trasladados mañana miércoles al tanatorio municipal de la localidad toledana de Illescas.

El fallecimiento repentino del periodista Álvaro de la Paz nos deja profundamente consternados.



Se va demasiado pronto un gran profesional, que ha dejado huella en su paso por @elespanolclm-El Digital de CLM.



Mi cariño a su familia, compañeros y amigos en estos momentos de… — Emiliano García-Page (@garciapage) August 25, 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado sus condolencias a través de un mensaje en la red social X. "El fallecimiento repentino del periodista Álvaro de la Paz nos deja profundamente consternados. Se va demasiado pronto un gran profesional, que ha dejado huella en su paso por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha".



"Mi cariño a su familia, compañeros y amigos en estos momentos de tanto dolor", ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico.

Hay noticias que te dejan helado, que cuesta asumir y para las que nunca encuentras las palabras.



La muerte de Álvaro de la Paz, tan joven y con tanta vida por delante, deja una tristeza difícil de explicar.



Durante estos años compartimos momentos desde lugares distintos, él… — Paco Núñez (@paconunez_) August 25, 2026

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha utilizado la misma red social para ofrecer su pésame. "Hay noticias que te dejan helado, que cuesta asumir y para las que nunca encuentras las palabras. La muerte de Álvaro de la Paz, tan joven y con tanta vida por delante, deja una tristeza difícil de explicar", ha publicado.



"Durante estos años compartimos momentos desde lugares distintos, él haciendo su trabajo como periodista y yo el mío, pero siempre desde el respeto y la cercanía. Mi abrazo y todo mi cariño a su familia y a quienes hoy sienten de cerca una pérdida tan difícil de comprender", ha asegurado.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos unimos a la familia en el dolor por la pérdida de nuestro querido compañero y amigo, cuyo recuerdo nos anima a seguir su ejemplo en la profesión que tanto amaba.