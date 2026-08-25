La Junta confirma que ningún proyecto de biometano en Talavera es prioritario y deja la decisión final al Ayuntamiento

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo, ha respondido al Ayuntamiento afirmando rotundamente que "ninguno de los expedientes" de plantas de biometano que afectan a la ciudad y se encuentran en tramitación en la Consejería de Desarrollo Sostenible está clasificado como prioritario.

Además, ha indicado que han pedido la misma información a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, anticipando que la respuesta es la misma: "Un no rotundo".

Cabe recordar que el nuevo decreto que prepara la Junta para regular las plantas de biogás solo reserva la última palabra sobre un proyecto al Gobierno autonómico en caso de ser prioritario. Por ello, ante iniciativas no declaradas como las de Talavera, el poder de decisión sobre las plantas recaería en el Ayuntamiento.

Las palabras de Gómez Arroyo llegan después de que el alcalde, José Julián Gregorio, reclamase a la Junta un estudio que determine la viabilidad de este tipo de instalaciones. Además, pidió que informe por escrito sobre todos los expedientes relacionados con las plantas de biometano que pretenden instalarse en la ciudad, así como sobre la posible consideración de alguno de estos proyectos como prioritario.

Gómez Arroyo ha indicado que es evidente que hay que contar con los ayuntamientos en primer lugar para declarar un proyecto, con un representante del municipio en el órgano que impulsa el proyecto prioritario, la Comisión Provincial de Urbanismo.

En el caso de las declaraciones de impacto y las autorizaciones ambientales integradas, la Junta actúa como juez y no como parte. "La documentación que ha presentado el alcalde, José Julián Gregorio, ha sido positiva", ha indicado.

"Por mucho que intente cargar el muerto a la Junta, a Page o a Tita García, quien ha traído el biometano a Talavera ha sido José Julián Gregorio y su socio de Gobierno -Vox-. Ahora pide informes, pero los tenía que haber hecho negativos y no positivos en su momento", ha afirmado.

"Gregorio y Moreno querían cuatro plantas"

Por ello, ha afirmado que los informes del Ayuntamiento de Talavera que obran en el expediente dicen que "José Julián Gregorio y David Moreno querían cuatro plantas de biometano en Talavera".

Además, ha pedido al regidor que "deje de decir un día 'no', al siguiente 'sí' y pasado mañana 'ya veremos', porque eso genera confusión en los talaveranos y talaveranas y desconfianza en los inversores".

"Este asunto se está solucionando gracias a un pleno extraordinario convocado por la anterior alcaldesa. Donde debe avanzar el alcalde es en la modificación del POM. Que deje de confundir ya pidiendo informes y cosas que solo existen en su imaginación". Ha sentenciado.

Críticas del PSOE

Este mismo lunes, el PSOE criticó el "cambio de postura" de Gregorio sobre la llegada de plantas de biometano a la ciudad, mostrando su oposición al estudio independiente reclamado por el regidor.

El portavoz socialista, José Gutiérrez, mostró su "perplejidad" al ver que el alcalde votó a favor de modificar el POM y de suspender la concesión de licencias para después "salir públicamente a defender una posición completamente distinta".

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento de Talavera tiene competencias para decidir qué actividades y qué empresas pueden instalarse en el término municipal y en qué tipos de suelos.