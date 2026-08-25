Un autobús conectará el centro de Toledo con el parque temático Puy du Fou desde septiembre: 10 € por trayecto

El parque temático Puy du Fou, que narra diferentes episodios de la historia de España mediante grandes espectáculos, pondrá en marcha a partir del próximo viernes 4 de septiembre un nuevo servicio de autobús que conectará el centro de Toledo con sus instalaciones.

Así lo ha anunciado la empresa en una nota de prensa, en la que explica que el autobús funcionará los viernes, sábados y domingos, con horarios adaptados a las distintas modalidades de visita: tanto el parque de día como el espectáculo nocturno El Sueño de Toledo.

La lanzadera permitirá llegar al parque, ubicado en una finca a las afueras de la capital toledana, sin necesidad de utilizar vehículo privado ni preocuparse por el aparcamiento.

Dos paradas

El autobús ofrecerá conexiones de ida y vuelta y tendrá dos paradas en Toledo: Ronda del Granadal y el Puente de San Martín.

El trayecto entre la ciudad y el parque tendrá una duración aproximada de 28 minutos.

Diez euros por trayecto

El precio del nuevo servicio será de 10 euros por trayecto y persona. Los menores de tres años viajarán gratis.

Los billetes deberán adquirirse por adelantado. Puy du Fou España habilitará la compra a través de su página web, mediante reserva telefónica y también utilizando los códigos QR que estarán disponibles en hoteles, apartamentos turísticos y oficinas de turismo de Toledo.

Los horarios del servicio, publicados por Puy du Fou en su página web, son los siguientes:

Horarios del autobús de Puy du Fou. E.E. CLM

El parque recuerda que el autobús tarda aproximadamente 15 minutos entre Ronda del Granadal y Puente de San Martín. Por tanto, si la salida de Ronda del Granadal es a las 10:00 horas, la recogida en Puente de San Martín será aproximadamente a las 10:15 horas.

La compañía enmarca la iniciativa en su apuesta por "seguir mejorando la experiencia de sus visitantes y facilitar el acceso al parque desde la ciudad de Toledo", según recoge su comunicado.

Comodidad

"Con esta nueva lanzadera queremos facilitar el acceso ofreciendo una alternativa cómoda y sencilla que permita a nuestros visitantes disfrutar plenamente tanto de la ciudad de Toledo como del parque", afirma Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España, en declaraciones recogidas en la nota.

El responsable del parque añade que "seguimos incorporando servicios que hacen la visita cada vez más cómoda, completa y accesible".