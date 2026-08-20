El Papa León XIV recibirá en una audiencia privada en el Vaticano a un centenar de personas de Marsodeto

El 24 de agosto, a las 11 horas, el Papa León XIV recibirá en el Vaticano en una audiencia privada a algo más de un centenar de personas pertenecientes o vinculadas a la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Intelectual (Marsodeto).

Al frente de la expedición figuran el arzobispo primado, monseñor Francisco Cerro Chaves, el canciller secretario Juan Muñoz García y la presidenta de Marsodeto Trinidad Escobar Díaz.

La expedición partirá a la Ciudad Eterna a primera hora del 22 de agosto y regresará el 25 por la noche.

El grupo lo forman casi la mitad de personas con discapacidad intelectual, así como familiares, trabajadores de las distintas asociaciones, directivos y personas muy vinculadas a Marsodeto.

En los cuatro días de peregrinación, para muchos de ellos su primera experiencia aérea, visitarán con guía la ciudad y como momentos más destacados conocerán la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pedro. En este lugar y antes de la audiencia con el Papa, el arzobispo de Toledo y varios sacerdotes concelebrarán una misa.

Al grupo se suman la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo; la vicealcaldesa Inés Cañizares y varios concejales del PP, PSOE y VOX.

Marsodeto

La Federación Provincial Marsodeto fue fundada en 1980 por el sacerdote Marcelino Casas Puente y un grupo de maestros cristianos para visibilizar la discapacidad intelectual y su integración en la sociedad.

En la actualidad, está formada por 18 asociaciones de la provincia y alrededor dos mil personas reciben atención indirecta a través de ella. Ya han celebrado 39 marchas solidarias, si bien, el año pasado también celebró las bodas de plata de su presencia en diciembre, en el pleno de las Cortes, donde cada año son protagonistas con sus peticiones y análisis.

La celebración del primer pleno se llevó a cabo bajo la entonces presidenta de las Cortes, María Blázquez Martínez.

El arzobispo, penúltimo padrino de Marsodeto, hará entrega al Papa de un recuerdo de damasquino toledano con las siglas de la Federación y la silueta de la catedral al celebrarse este año el VIII centenario de su construcción.

Otro expadrino, Miguel España, entregará un jamón personalizado y cortado por el afamado cortador Carlos Muñoz.

También Marsodeto entregará un trabajo elaborado por Down Toledo y Amafi de Yepes, así como el Ayuntamiento toledano.

Los artífices que han hecho posible la audiencia han sido el nuncio del Papa, el arzobispo primado de Toledo y el canciller del Arzobispado. Desde Roma, se confirmó con más rapidez de los habitual el sí a la audiencia y el Santo Padre pidió expresamente al arzobispo primado que acompañase al grupo.