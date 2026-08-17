Avanza el Plan Municipal de Mejora de Viales de Olías del Rey con una inversión de casi 500.000 euros

El Ayuntamiento de Olías del Rey continúa avanzando en el desarrollo de sus Planes Municipales de Inversiones 2026, que contemplan una inversión global de 3.268.539 euros, un 15% más que en el ejercicio anterior y la mayor inversión realizada por el municipio en un solo ejercicio.

Dentro de este ambicioso programa destaca el Plan de Mejora de Viales, Asfaltado y Acerado con criterios de accesibilidad y eliminación de barreras, que cuenta con una inversión de 498.408 euros y tiene como objetivo mejorar de manera integral el estado de las calles y principales vías de acceso del municipio, al tiempo que se favorece una movilidad más segura, accesible y adaptada a las necesidades de todos los vecinos y vecinas.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha visitado recientemente, acompañada por la concejala de Promoción Económica, María Jesús Hernández, uno de los puntos en los que actualmente se están desarrollando los trabajos, en concreto en la carretera de Mazarracín, donde en estos momentos se están llevando a cabo labores de asfaltado.

Durante la visita, Navas ha destacado que esta inversión "responde a una prioridad clara de este Ayuntamiento: seguir mejorando nuestras calles, nuestros accesos y nuestros espacios públicos para que Olías del Rey sea cada día un municipio más seguro, accesible y cómodo para vivir".

La alcaldesa ha subrayado además que "no hablamos únicamente de asfaltar calles, sino de actuar con una visión global, incorporando criterios de accesibilidad y eliminando barreras para que las mejoras lleguen a todos nuestros vecinos y vecinas, independientemente de sus circunstancias o necesidades de movilidad".

Dos líneas de actuación: acerado y renovación del asfaltado

El Plan contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la segunda fase de la construcción de acerado en las entradas y principales vías de acceso a las urbanizaciones y al casco urbano, con una inversión de 180.000 euros.

Esta actuación incluye la vía de servicio de la A-42 y la adecuación de la zona del Petit, la mejora de la entrada y el entorno de la plaza del Hostal 82, así como las entradas de calle Laurel y calle Subida de Cabañuelas.

Por otro lado, el programa incorpora una renovación de asfaltado, con una inversión de 318.408 euros, que permitirá actuar en distintos puntos del término municipal. Entre las zonas contempladas se encuentran la Urbanización Los Pinos, con actuaciones en las calles Alcotán, Búho Real, Águila, Halcón, Tucán, Pelícano, Cigüeña, Garza y Perdiz, además de la carretera de Bargas a Mazarracín; la entrada y entorno de la zona de la Plaza Hostal 82; y calle Arboleda y Bajada de la Chorronga.

"Estamos realizando una intervención planificada, que nos permite atender diferentes zonas del municipio y avanzar progresivamente en la mejora de nuestros viales. Queremos que cada euro invertido tenga un impacto directo en la calidad de vida de nuestros vecinos", ha afirmado Charo Navas.

Mejora del firme en el Camino de Hijar

Dentro de las actuaciones de mejora de las infraestructuras municipales, el Ayuntamiento destaca también los trabajos realizados en el Camino de Hijar, donde se ha procedido a mejorar el firme después de la construcción de un nuevo colector.

Esta infraestructura hidráulica permite incrementar la capacidad de evacuación y gestión de las aguas, reforzando la respuesta del municipio ante episodios de precipitaciones intensas y fenómenos meteorológicos extremos, como las DANA. Una vez ejecutado el colector, se ha actuado sobre el firme del camino para recuperar y mejorar sus condiciones de tránsito.

Para la alcaldesa, "la actuación en el Camino de Hijar demuestra que la inversión municipal debe ir acompañada de planificación y prevención. Primero hemos mejorado una infraestructura hidráulica fundamental para aumentar la capacidad del municipio ante episodios de lluvias intensas y, después, hemos recuperado el firme, mejorando también la seguridad".

"Estamos preparando Olías del Rey para afrontar los retos actuales y futuros, con inversiones que no solo mejoran nuestro día a día, sino que también refuerzan nuestras infraestructuras ante situaciones meteorológicas cada vez más exigentes", ha añadido Navas.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Olías del Rey reafirma su compromiso con una mejora progresiva y planificada de las infraestructuras municipales, priorizando la accesibilidad, la seguridad vial, la eliminación de barreras y la adaptación del municipio a las nuevas necesidades derivadas tanto del crecimiento urbano como de los episodios meteorológicos extremos.

El Plan de Mejora de Viales, Asfaltado y Acerado se integra así en una estrategia municipal de inversiones que alcanza los 3,26 millones de euros en 2026, consolidando la apuesta del Ayuntamiento por seguir transformando y modernizando Olías del Rey.