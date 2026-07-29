La Junta destinará 250.000 euros para vigilar durante un año el inacabado edificio Quixote CREA de Toledo

La Junta de Comunidades, a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), ha sacado a licitación un contrato de 250.888,51 euros (207.345,88 euros sin impuestos) para vigilar durante un año el inacabado Quixote CREA, uno de los edificios más controvertidos de la historia reciente de Toledo.

El contrato, publicado este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla un servicio de vigilancia permanente, las 24 horas del día, incluidos sábados, domingos y festivos, para proteger una infraestructura que permanece sin terminar y cerrada al uso desde hace más de una década.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre.

La documentación de la licitación especifica que el servicio se prestará sobre la infraestructura conocida como Quixote CREA y su aparcamiento, ambos propiedad de Gicaman, mediante un procedimiento abierto con un plazo de ejecución de un año.

El inmueble, ubicado en el toledano barrio de San Antón, fue concebido como un gran Centro Regional de Expresión Artística durante el Gobierno de José María Barreda, con una inversión prevista de 35 millones de euros.

Paralizado desde 2012

El proyecto aspiraba a dotar a Toledo de un gran espacio cultural con teatro, salas polivalentes y un aparcamiento subterráneo, pero las obras quedaron paralizadas en 2012 —ya con María Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Comunidades— como consecuencia de la crisis económica.

Desde entonces, el edificio se ha convertido en uno de los mayores símbolos de las infraestructuras inacabadas de la región.

La paralización de las obras desembocó, además, en una indemnización de 10,5 millones de euros a la empresa adjudicataria.

Futura sede de las Cortes

Tras años sin un destino claro, Emiliano García-Page anunció en 2023 que el Quixote Crea albergaría la futura sede de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, la adaptación del inmueble sigue pendiente y el edificio continúa sin actividad mientras se estudia la viabilidad técnica y económica del traslado.

La licitación del nuevo contrato de seguridad no supone un avance en esas obras de transformación, pero sí garantiza la custodia de un inmueble que continúa cerrado y que sigue siendo uno de los proyectos más polémicos del urbanismo toledano.