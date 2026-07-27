Piden el refuerzo de la UME en el frente de Almorox (Toledo) para evitar que el viento reactive el incendio se la Sierra Oeste

Un bombero lucha contra el fuego en la Sierra Oeste de Madrid. 112 Comunidad de Madrid

La evolución del incendio de laSierra Oeste de Madrid mantiene en alerta al operativo desplegado en el norte de la provincia de Toledo. Aunque el fuego permanece contenido en la parte castellanomanchega, las autoridades han solicitado el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el frente de Almorox-Villa del Prado ante el riesgo de que el cambio previsto en la dirección del viento vuelva a avivar las llamas.

Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Según ha explicado, la situación en este incendio es "un poquito más" preocupante que la del frente castellanomanchego del fuego de Burgohondo (Ávila), donde solo restan 200 metros para quedar estabilizado.

Tras la última reunión del CECOPI, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid @franmartagui ha actualizado la situación del #IFSierraOeste.



El incendio continúa sin controlar y la jornada de hoy será determinante antes del empeoramiento de las condiciones meteorológicas… pic.twitter.com/5BC432Fg4u — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) July 27, 2026

Aunque las llamas están "bastante contenidas", el viento del norte podría volver a empujar el fuego hacia el entorno de Villa del Prado, especialmente a través de la urbanización El Encinar del Alberche, uno de los puntos más sensibles del operativo.

"Por eso hemos pedido que refuerce la UME para tenerlo absolutamente controlado", ha afirmado.

Sabrido ha detallado que los efectivos están realizando una "intervención intensiva" para evitar que el incendio pueda reactivarse.

En concreto, ha explicado que existe el riesgo de que el fuego pueda "volver" a la zona situada a la derecha de la carretera de Ávila, "entrando por arriba" y generando un nuevo frente.

"Y ahí es donde se están ahora esforzando principalmente los servicios del Infocam y se está pidiendo la colaboración de la UME, porque no queremos que se reavive un incendio que pudiera afectar también a la Comunidad de Madrid", ha señalado.

ℹ️🚨 Actualización 7:00h del #IFSierraOeste.



Noche de intenso trabajo para avanzar hacia la estabilización del incendio.



Las zonas que presentan más dificultad dentro de nuestra región son:



📍 Entorno del río Cofio.

📍 Urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado).… pic.twitter.com/icYjGgNp51 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 27, 2026

La preocupación de las autoridades coincide con la última actualización difundida por el 112 de la Comunidad de Madrid, que sitúa precisamente el entorno de El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, entre las zonas que presentan mayor dificultad dentro del incendio, junto al río Cofio y las urbanizaciones del sur del embalse de San Juan.

Además, el servicio de emergencias ha advertido de que las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora complicarán las labores de extinción durante toda la jornada.

Almorox sale de la zona de riesgo

Pese a la vigilancia sobre ese frente, el Ayuntamiento de Almorox ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población.

"Tras hablar con las autoridades competentes, podemos informar de que, en estos momentos, Almorox no se encuentra en zona de riesgo. No obstante, se seguirá protegiendo las urbanizaciones de El Pinar y Romillo, por lo que, de momento, se mantienen las restricciones y las zonas desalojadas", ha comunicado el Consistorio.

Además, continúan cortadas la N-403, desde Almorox en dirección a El Pinar, y la carretera de Cenicientos.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que mantengan la calma y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia, al tiempo que ha agradecido "de corazón el enorme esfuerzo, compromiso y profesionalidad de todos los efectivos que continúan trabajando para proteger a nuestra población".

Jornada crítica

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado este lunes que hay "control sobre la emergencia" de los graves incendios que están afectando a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid, aunque ha reconocido que avanzan "despacio" en la lucha contra el fuego porque las condiciones climáticas "no están ayudando".

El ministro Marlaska este lunes en el PMA de Navalcarnero (Madrid). Matías Chiofalo / EP

En ese sentido ha subrayado que este lunes y martes serán "centrales" en las labores de extinción de estos incendios porque a partir del miércoles 29 de julio las condiciones climáticas "van a cambiar" y serán aún más desfavorables para actuar contra el fuego. Las temperaturas subirán, habrá menos humedad y se esperan mayores ráfagas de viento, ha advertido.

Aunque en este momento las condiciones tampoco son "las más favorables", el ministro ha señalado que permiten a los servicios de extinción "ser proactivos en avanzar" para "dominar" el incendio y por tanto ha puesto énfasis en los trabajos de las próximas 48 horas.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) ha recalcado que hay casi 3.000 efectivos trabajando en todo el marco del incendio y casi un millar de medios terrestres fluviales y aéreos.