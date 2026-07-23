Hallazgo histórico en Toledo: la nueva sede de CaixaBank descubre una torre taifa y un tramo de la muralla andalusí

Autoridades y responsables de CaixaBank en la nueva sede de la entidad financiera en Toledo. CaixaBank

CaixaBank ha reforzado su presencia en Toledo con la apertura de la nueva sede de su dirección territorial en Castilla-La Mancha y Extremadura.

El edificio, situado a pocos metros de la céntrica plaza de Zocodover, en el número 22 de la calle Armas, concentrará los servicios de wealth management, instituciones y distintas áreas administrativas.

Además, la rehabilitación del inmueble ha deparado una sorpresa de gran valor histórico: el descubrimiento de una torre taifa y un tramo de la antigua muralla de la ciudad.

La nueva sede ha recibido este jueves la visita del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado por varios miembros del equipo de Gobierno municipal y por el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal.

Con esta apertura, tal y como ha informado en una nota de prensa, la entidad financiera busca reforzar su presencia en ambas comunidades autónomas mediante un espacio concebido para ofrecer un servicio más cercano y especializado tanto a clientes particulares como institucionales.

Grandes patrimonios e instituciones

El inmueble alberga el equipo de CaixaBank Wealth Management, encargado del asesoramiento a clientes con grandes patrimonios bajo la dirección de Marcos García Robles.

Desde estas instalaciones se prestarán servicios de planificación financiera, gestión de inversiones y asesoramiento patrimonial especializado, además de otros servicios de valor añadido.

También tendrá su sede el área de Instituciones, dirigida por José Luis Campo Ruano, que gestiona la relación de la entidad con administraciones públicas y otras organizaciones, así como diferentes departamentos administrativos, entre ellos Control de Negocio y Admisión de Riesgos.

Según ha destacado Juan Luis Vidal, este nuevo espacio responde a la estrategia de CaixaBank de reforzar su presencia territorial y ofrecer un asesoramiento "personalizado, independiente y de alto valor añadido".

Sorpresa histórica

Más allá de la apertura de las nuevas oficinas, la rehabilitación integral del edificio ha permitido realizar un importante hallazgo arqueológico en pleno casco histórico de Toledo.

Según la memoria elaborada por el arqueólogo responsable de la obra, los trabajos han sacado a la luz estructuras vinculadas al antiguo alficén islámico y al posterior Convento de Santa Fe, aportando nueva información sobre la evolución urbana de esta zona de la ciudad.

Entre los descubrimientos sobresale la recuperación de una torre perteneciente al antiguo alficén taifa, conservada desde el sótano hasta las plantas superiores del edificio, además de un tramo de la muralla histórica de Toledo.

Los especialistas destacan que estos restos permiten identificar distintas fases constructivas —islámica, mudéjar y moderna— y convierten el inmueble en un testimonio excepcional de la evolución arquitectónica de la capital regional.

La restauración se ha llevado a cabo aplicando criterios de mínima intervención y máxima conservación patrimonial, eliminando elementos que ocultaban las estructuras históricas e integrando los hallazgos en el diseño definitivo del edificio para que permanezcan visibles y puedan ser interpretados.