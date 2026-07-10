Un pueblo de Toledo estrena un asistente de inteligencia artificial disponible las 24 horas a través de WhatsApp

Numancia de la Sagra ha lanzado un nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial, "disponible a través de WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana", una herramienta que lo convierte "en el primer municipio de la provincia de Toledo en incorporar una herramienta de estas características orientada a mejorar la atención ciudadana".

A diferencia de otros sistemas tradicionales de mensajería o atención digital, "esta solución no es un simple chatbot, sino un asistente virtual construido sobre una base de conocimiento municipal, diseñado para ofrecer respuestas más precisas adaptadas a las necesidades reales de los vecinos".

El alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez, ha destacado que "este proyecto marca un punto de inflexión en la forma de entender la atención al ciudadano". Según el primer edil, supone una apuesta "por una administración más cercana, ágil y accesible".

La herramienta recién creada "nos permite estar disponibles para nuestros vecinos en cualquier momento, reduce barreras y mejora la calidad del servicio público".

Sánchez ha subrayado el trabajo previo desarrollado durante el último mes junto a los trabajadores municipales: "Lo hemos hecho de forma coordinada con el personal del Ayuntamiento para preparar y ajustar la base de conocimiento del sistema. Su implicación ha sido fundamental para garantizar que la herramienta sea útil, rigurosa y adaptada a la realidad del municipio".

Mejorar la atención

Entre los principales beneficios de esta nueva herramienta destacan "la reducción de tareas repetitivas para el personal municipal, la mejora de la atención al ciudadano, la disminución de tiempos de espera, la optimización de los canales de comunicación y la posibilidad de ofrecer un servicio continuo, accesible y eficiente".

El desarrollo de esta solución tecnológica ha sido realizado por Civia Comunicación Inteligente, una empresa con sede en Mocejón (Toledo), fundada por tres jóvenes emprendedores. Desde la empresa destacan que la inteligencia artificial "no pretende sustituir a las personas, sino ayudar a mejorar su trabajo diario".

"Nuestro objetivo es que la tecnología permita ahorrar tiempo, reducir tareas repetitivas y mejorar la calidad del servicio, tanto en las administraciones públicas como en otros ámbitos donde la comunicación es fundamental".