Red Eléctrica amplía dos subestaciones en Toledo para alimentar y reforzar el eje ferroviario con Extremadura

La Red Eléctrica de España ha ampliado las dos subestaciones de Calera y Chozas y Torrijos, ambas en la provincia de Toledo y con 220 KV, con el objetivo de "reforzar la red de transporte y facilitar la alimentación del eje ferroviario que conectará Castilla-La Mancha con Extremadura".

Ambas actuaciones han sido financiadas por la Unión Europea con una inversión de unos tres millones de euros, tal y como ha informado Redeia, responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español.

En la subestación de Calera y Chozas se han incorporado dos nuevas posiciones de 220 kV, para atender las demandas de consumidores electro-intensivos y reforzar el suministro de la zona.

Asimismo, en la de Torrijos se ha facilitado la alimentación del eje ferroviario que conectará Castilla-La Mancha con Extremadura.

Redeia ha asegurado que las ampliaciones han respondido a las necesidades "presentes y futuras" de hogares, empresas e infraestructuras estratégicas, así como al refuerzo de la "seguridad y calidad del suministro".

Además, ha añadido que estos proyectos se enmarcan en los desarrollos que Red Eléctrica está ejecutando para dotar a Castilla-La Mancha de una red de transporte más "robusta, mallada y sostenible".