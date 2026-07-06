Toledo tendrá que devolver 10 millones si no aprueba su ZBE antes de otoño: Movilidad pide un "compromiso" de ciudad

El concejal de Movilidad y Régimen Interior de Toledo, Iñaki Jiménez, ha afirmado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado el plazo que tiene el Ayuntamiento para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 30 de septiembre, tres meses en los que si no se aplica, deberá devolver 10 millones de euros.

El edil ha explicado que la prórroga se debe a las modificaciones de interpretación normativa y ha advertido de que el incumplimiento de los compromisos obligaría al Consistorio a devolver casi 10 millones de euros correspondientes a fondos destinados a movilidad sostenible.

"Llamo a recapacitar y a ser consecuentes con nuestros actos", ha indicado el concejal del PP, en relación a la ZBE, que fue rechazada en noviembre de 2025 por su socio de gobierno, Vox, y por la oposición municipal, incluidos los once ediles socialistas y el de Izquierda Unida.

Guía para la implementación de las ZBE en las ciudades. Javier Longobardo

Jiménez ha subrayado que esta zona se implantaría en el Casco Histórico y no conllevaría "ningún tipo de restricción" para los ciudadanos empadronados en Toledo. Al respecto, ha ironizado con que "todavía los partidos políticos no se hayan dado cuenta de la magnitud que se nos puede venir encima".

Por ello, ha apuntado que el objetivo que contempla la ordenanza es "proteger el patrimonio histórico" de la ciudad y dejar que los vecinos "podamos ir por la calle tranquilamente".

"No es un empeño ni un capricho, es una obligación que tenemos por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes", ha destacado el concejal. Jiménez se ha comprometido a hablar "personalmente" con cada uno de los partidos políticos con representación en el Pleno. "No es una cuestión de colores, es una cuestión de ciudad y compromiso", ha dicho.

Además, ha informado de que ya "están finalizando" el estudio para ampliar el horario de los pivotes 24 horas, impulsar más zonas verdes (limitadas a residentes) y pasar el barrio de Antequeruela de zona 10 a 1 porque "está dentro de los intramuros de la ciudad y creemos que es de sentido común tener que aplicar la zona uno como en el resto del Casco Histórico".