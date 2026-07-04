Villaseca de la Sagra presenta el XXVI Alfarero de Oro 2026 y desvela "una programación histórica"

Presentación del XXVI Alfarero de Oro 2026. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra

Villaseca de la Sagra (Toledo) ha vuelto a vestirse de gala para presentar oficialmente el XXVI Certamen de Novilladas Alfarero de Oro 2026, una edición muy especial que reafirma el prestigio de uno de los ciclos novilleriles más importantes de España y que volverá a convertir a la localidad en punto de encuentro imprescindible para los aficionados.

Durante el acto se han desvelado las combinaciones que compondrán el certamen, que se desarrollará del 3 al 10 de septiembre, con el tradicional descanso del 8 de septiembre por la festividad de la Virgen.

Los carteles son los siguientes:

Jueves 3 de septiembre

- Novillos De Ana Romero

- Jesús Romero

- Sergio Rollón

- Ruiz De Velasco

Viernes 4 de septiembre

- Novillos De Pedraza Yeltes

- Iker Fdz. “El Mene”

- Martín Morilla

- Simón Andreu

Sábado 5 de septiembre

- Novillos De Conde De Mayalde

- Emiliano Osornio

- Jorge Hurtado

- Manuel Quintana

Domingo 6 de septiembre

- Novillos De Montealto

- Gonzalo Capdevila

- Cristian González

- Emilio García Torres

Lunes 7 de septiembre

- Novillos De Alcurrucén

- López Peregrino

- Juan Alberto Torrijos

- Rafael De La Cueva

Miércoles 9 de septiembre

- Novillos De José Escolar

- Daniel Pérez

- Alberto Donaire

- Emiliano Ortega

Jueves 10 de septiembre

- Novillos De Hijos De Celestino Cuadri

- Joao D Álva

- Jesús De La Calzada

- Antonio Aparicio

La programación taurina de Villaseca para 2026 también incluirá una nueva edición del ya tradicional concurso de recortes, que se celebrará el viernes 7 de agosto, a las 22:30 horas, con un encierro de la ganadería de Monteviejo, una cita ya consolidada dentro del calendario taurino estival de la localidad.

Un viaje por 25 años de historia

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido el estreno del documental "25 años del Alfarero de Oro", una producción audiovisual que recorre la trayectoria del certamen desde su nacimiento hasta la actualidad.

La obra recoge algunos de los momentos más destacados de estas veinticinco ediciones, recordando el paso de numerosos toreros que hoy forman parte de la élite del escalafón, así como el compromiso permanente de Villaseca con la promoción de la tauromaquia y de los nuevos valores.

Gorka Jerez dará un paso decisivo

Otro de los anuncios más destacados de la presentación ha sido el debut con luces de Gorka Jerez, novillero de Villaseca de la Sagra, que afrontará un momento muy importante en su carrera actuando ante su afición.

En ese mismo festejo también participará el joven Aitor Gómez, quien lidiará dos becerros dentro de una clase práctica, dando continuidad al compromiso del municipio con la formación y promoción de los nuevos talentos de la tauromaquia.

Con esta completa programación, "Villaseca de la Sagra vuelve a demostrar su firme apuesta por el futuro de la Fiesta, combinando tradición, promoción y un certamen que, tras 25 años de historia, continúa siendo una de las grandes referencias del panorama novilleril español".