Los técnicos determinan que la muralla de Talavera "necesita mantenimiento pero no presenta riesgo de colapso"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha informado que el informe de los técnicos que visitaron la muralla determina que "no presenta riesgo de colapso inminente, pero sí necesita un mantenimiento permanente".

Así lo ha expresado este lunes el concejal de Urbanismo, Benedicto García, que ha recordado que el 25 de junio los técnicos de la Junta visitaron la muralla de la ciudad para realizar un informe sobre los daños existentes.

Según la resolución, pese a que no existe riesgo de derrumbe, es necesario "actuar con prontitud" para garantizar la conservación del patrimonio.

Por ello, el Consistorio ha instado a las administraciones a colaborar para financiar las obras.

Asimismo, ha explicado que el alcalde, José Julián Gregorio, tenía prevista este martes una reunión con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert, que finalmente ha sido cancelada por motivos de agenda de la directora. Se celebrará más adelante.