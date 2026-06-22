El alcalde de Talavera se pone a disposición de Isabel Rodríguez para agilizar la construcción de 52 viviendas

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha escrito una carta a la ministra de Vivienda y Agencia Urbana, Isabel Rodríguez, para mostrar la plena disposición del Ayuntamiento al proyecto de construcción de 52 viviendas a través de la empresa pública CASA47.

Se trata de una iniciativa proyectada en el barrio de Las Moreras y que estará destinada al alquiler asequible.

En la comunicación, el alcalde ha destacado "la importancia de esta actuación para dar respuesta a las necesidades residenciales de los vecinos de Talavera y favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible".

Del mismo modo, ha valorado positivamente todas aquellas medidas encaminadas a incrementar la oferta de vivienda y a facilitar oportunidades de acceso al mercado residencial y al alquiler asequible, según ha informado el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Petición de detalles

No obstante, Gregorio ha solicitado a la ministra información más detallada sobre el estado de tramitación del proyecto, el calendario previsto para su ejecución y las características de la promoción, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda conocer con mayor precisión el alcance de esta actuación y planificar adecuadamente su colaboración.

En cualquier caso, el alcalde ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina para colaborar con el Ministerio en cuantos procedimientos y actuaciones resulten necesarios dentro del ámbito de sus competencias para favorecer el desarrollo de esta iniciativa y agilizar su puesta en marcha.

Por último, Gregorio ha planteado la posibilidad de mantener una reunión de trabajo entre representantes del Ministerio y del Ayuntamiento para abordar el proyecto, intercambiar información y explorar posibles vías de colaboración institucional que permitan avanzar de forma coordinada en beneficio de los ciudadanos.