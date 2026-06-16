El Parque de La Vega de Toledo reabre este viernes 19 de junio y acogerá actividades y conciertos todo el fin de semana

Tras meses de obras, el renovado Parque de La Vega de Toledo reabrirá este viernes 19 de junio y el Ayuntamiento ha desarrollado un completo programa de actividades culturales, deportivas, musicales, gratuitas para todos los públicos durante todo el fin de semana.

La 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono dará el pistoletazo de salida el viernes a las 21:00 horas desde el Paseo Imperial. Una hora más tarde, el concierto de la Unión Musical Benquerencia en el Templete de La Vega cerrará esta primera jornada.

El sábado 20 de junio, la compañía Teatro Atenea ofrecerá las rutas teatralizadas 'La Vega Imperial: reyes, risas y secretos de Toledo', con salida desde el Templete de La Vega en tres horarios: a las 10:30, 12:00 y 19:00 horas. Además, se celebrarán visitas guiadas a las 11:00 y 12:00 horas que partirán desde la oficina de turismo de La Vega.

Durante todo el fin de semana, frente a la Casa de Corcho se instalará la exposición 'Memoria del Parque de La Vega' que muestra un recorrido por la historia y evolución del céntrico pulmón verde de la capital regional.

El domingo será un día especialmente dedicado a las familias y al ocio saludable, ya que el Paseo Imperial acogerá actividades deportivas infantiles como fútbol, baloncesto, tiro con arco, pádel, tenis de mesa o bádminton dirigidas a niños de entre 6 y 12 años entre las nueve y las doce de la mañana.

Actividades programadas para este domingo en el Parque de La Vega. Ayuntamiento de Toledo

En el interior del parque, bajo la sombra de los árboles, se practicará una masterclass de yoga de 10:00 a 12:00 horas. Sobre la una del mediodía, los hosteleros de los quioscos de La Vega ofrecerán un aperitivo gratuito a los asistentes.

Finalmente, al caer la tarde, el espectáculo de títeres 'La ratita presumida', a cargo de la compañía Tropos Teatro de Títeres y la Banda de Música Ciudad de Toledo clausurarán este fin de semana de bienvenida al remodelado Parque de La Vega.