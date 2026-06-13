Las Fiestas de la Bellota llenan de música, tradición y convivencia el Casco Histórico de Toledo

El Casco Histórico de Toledo vive este fin de semana una nueva edición de las Fiestas de la Bellota, una celebración que se ha convertido en una de las citas más representativas de la vida vecinal del barrio. Durante tres jornadas, la Plaza de la Bellota, oficialmente Plaza del Colegio de Infantes, se transforma en un punto de encuentro donde la música, la convivencia y las actividades populares toman protagonismo.

Estas fiestas nacieron con el objetivo de recuperar la vida comunitaria y fortalecer los lazos entre los vecinos del Casco Histórico, convirtiéndose con el paso de los años en una referencia dentro del calendario festivo toledano. Su nombre hace referencia a la popular denominación con la que los vecinos conocen esta plaza, un espacio que históricamente ha servido como lugar de reunión y convivencia para varias generaciones.

La programación arrancó con un magnífico ambiente desde el mediodía, cuando numerosos vecinos y visitantes participaron en el aperitivo organizado en la plaza. Ya por la tarde se celebró el tradicional pregón inaugural, que este año corrió a cargo de Gudi Toledano. Durante su intervención, el pregonero compartió recuerdos y anécdotas ligadas al barrio, tuvo un emotivo recuerdo para Jesús Fuentes y Manolo Partearroyo e intercambió experiencias con muchos de los asistentes.

Tampoco faltó el humor, con diversos chistes y curiosidades que arrancaron las risas del público y contribuyeron a crear un ambiente cercano y festivo.

Cargada de propuestas

Tras el pregón, la primera jornada continuó con las actuaciones musicales de Loclaire y Kamikaze Helmets, dando paso a un fin de semana cargado de propuestas para todos los públicos.

Las actividades continúan este sábado con el tradicional "tardeo bellotero", previsto desde las 13:00 horas, mientras que por la noche actuarán los grupos Malquerencia y Alpargata. El domingo, las fiestas ofrecerán un taller de esparto y actividades infantiles desde las 11:30 horas, seguidos por un bingo popular, una charanga por las calles del barrio y el baile del vermut. La clausura llegará de la mano de las actuaciones de Pachasco e Irish Treble.

Organizadas por la Asociación Sociocultural La Bellota y con la colaboración del emblemático Casa Antonio, las Fiestas de la Bellota vuelven a reivindicar el papel de las asociaciones vecinales y la importancia de mantener vivos los espacios de encuentro y participación en el Casco Histórico de Toledo, combinando tradición, cultura y convivencia en uno de los rincones más singulares de la ciudad.