Muere a los 80 años Fernando Lorenzana en Toledo, expresidente de Concapa Castilla-La Mancha

Fernando Lorenzana durante su etapa como mayordomo de finados de la Santa Caridad.

Este viernes ha fallecido Fernando Lorenzana, expresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) Castilla-La Mancha y mayordomo de finados de la cofradía de la Santa Caridad hasta 2023.

Sus restos mortales reposan en el tanatorio de Toledo en cuya capilla se celebrará el funeral por su alma en la mañana de este sábado.

Nacido en 1946 en Santiago de Compostela, la mayor parte de su vida ha estado vinculada a Toledo, donde ejerció como funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda en las dependencias de la Agencia Tributaria.

Lorenzana siempre ha compaginado su carrera profesional con el activismo educativo y religioso tanto en la Concapa como en la Cofradía de la Santa Caridad, considerada la más antigua de España y cuyas raíces se hunden en la Edad Media.

Fernando Lorenzana es padre de cuatro hijos: Fernando, Javier, Marta y Óscar, quien ejerce como responsable de Protocolo en Eurocaja Rural.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos sumamos al duelo por esta irreparable pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos.